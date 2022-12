Jovanotti: ecco "Il Disco Del Sole", nella musica tutta l'energia di Lorenzo

Il Disco Del Sole è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store fisici per Capitol Records Italy e contiene il fiume di nuova musica di Lorenzo Jovanotti. Questo grande e luminoso progetto discografico raccoglie le canzoni fino ad ora disponibili solo in digitale - tra cui l’ultimo singolo Se lo senti lo sai ai primi posti dei brani più ascoltati in radio, la hit I love you baby già certificata triplo disco platino e ai primi posti delle piattaforme streaming per tutta l’estate, i brani che nel corso dei mesi hanno raggiunto la vetta delle classifiche Earone (come Il Boom, La Primavera o Sensibile all’estate), e gli inediti Ricordati di vivere (primo battito) e Mariacallas.

«IL DISCO DEL SOLE raccoglie canzoni che sono nate in questi due anni recenti che hanno ribaltato parecchie consuetudini.» - racconta Jovanotti - «Per dirne una che riguarda me e la mia musica, non ho scritto queste canzoni perché fossero un album, le ho scritte una alla volta per stare dentro alla musica, per tenere aperto un ponte immaginario tra il mio cuore e tutto il resto. Il pianeta chiamato Terra, dove esiste questa cosa che chiamiamo vita, negli ultimi due anni ha compiuto due giri completi intorno alla stella che chiamiamo Sole. In questi due anni ogni giorno ho guardato il sole, come se fosse l’unica cosa stabile ovunque mi trovassi, mentre tutto il resto vacillava. Mentre nascevano queste canzoni ero quasi sempre solo con una chitarra e un laptop aperto su un programma per registrare nel modo più istintivo possibile, quasi nessun passaggio intermedio. Il fatto che fossi solo però conteneva il fatto che desiderassi gente intorno a me, soprattutto corpi che danzano, occhi che brillano, voci che cantano. Un disco nato in intimità non è detto che sia intimista, in questo caso per me è stato il contrario, come dire che il sole è solo ma non è per niente solitario. Queste canzoni sono un sistema solare, il mio campo gravitazionale, la cosa che le tiene insieme è l’energia e l'energia è una cosa difficile da definire, come tutte le cose fondamentali. Associata ad altre parole l’energia si capisce un po' meglio: cinetica, potenziale, termica, elastica, elettrica, chimica, nucleare, sono tutti tipi di energia. Possiamo inventare tipi di energia semplicemente associando una parola: energia emotiva, energia psichica, ritmica, spirituale, poetica. È un gioco divertente e andando avanti resta sempre un mistero che non si chiarisce, l’energia resta un mistero. Un mistero che personalmente mi tiene in ballo e mi trattiene dal precipitare in un vuoto, dal trasformarmi in un buco nero, destino di tutte le stelle ma non ancora del Sole».

IL DISCO DEL SOLE arriva a un mese esatto dal rilascio di Se lo senti lo sai, ballata dai toni caldi in cui si respira l’epica intima dei grandi pezzi di Jova, scritta a quattro mani con l’amico e frontman dei Subsonica Samuel Romano, prodotta da Lorenzo con Rick Rubin, trasmessa in radio ai vertici delle classifiche.

