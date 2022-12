X Factor 2022, la vera star è lei: Francesca Michielin. Un talento che incanta VIDEO

La vera stella di X Factor 2022 è lei: Francesca Michielin. Bella, brava, versatile. Sa fare tutto e lo ha dimostrato ancora una volta. Talento cristallino, tenacia: queste le sue caratteristiche principali.

Vincitrice del talent esattamente dieci anni fa e una delle poche a farcela davvero ai più alti livelli, la prova vivente che partecipare a X Factor può davvero dare una possibilità, basta mettere a frutto con serietà il proprio talento facendo le scelte più azzeccate e lavorando sodo; e basterebbe questo affinché la scelta risultasse corretta.

Non era assolutamente prendere le redini di X Factor dopo il "regno" di Cattelan e la "parentesi" di Tersigni. Ci ha messo del suo con eleganza, ma allo stesso tempo sobrietà. E ha saputo caratterizzare la sua conduzione in un'annata parecchio criticata.

"Ora metto la musica al primo posto"

"L'esperienza come conduttrice di X-Factor è stata bellissima. Ho trovato un team di persone con cui non solo mi sono trovata molto bene a lavorare, ma con cui ho potuto lavorare proprio su me stessa come professionista. Adesso vorrei concentrarmi sul mio disco, sul mio tour, fare musica. Ecco - conclude - vorrei mettere la musica al primo posto".

