Blanco duetta con Mina: il riscatto dopo Sanremo

Dopo lo "scivolone" a Sanremo, Blanco è pronto a lanciare un nuovo album e si appresta a collaborare con Mina in un duetto. Questa nuova collaborazione rappresenta un'opportunità di riscatto per il cantautore di Cavalgese della Riviera, un paesino di tremila abitanti in provincia di Brescia, dopo i guai avuti sul palco dell'Ariston che hanno portato alla cosiddetta "strage delle rose". Tuttavia, l'episodio in cui Blanco aveva calciato dei fiori a seguito di un problema tecnico è ormai un lontano ricordo. Il primo singolo del nuovo album di Blanco è stato proprio "L’isola delle rose", portato dal vivo anche nella prima serata di Sanremo 2023.

Blanco aveva deciso nel suo primo album "Blu Celeste" di non avere altre voci oltre alla sua, ma nel suo secondo album ha deciso di duettare con la leggendaria cantante italiana Mina. Il loro singolo sarà rilasciato il 14 aprile, e sarà incluso nell'album di Mina che uscirà in primavera. La canzone, che Fiorello su VivaRai2 ha annunciato come ormai "fatta", è attualmente in fase di produzione e il dettaglio sul duetto è stato tenuto segreto. Mina ha già fatto molti duetti con altri artisti, ma questo rappresenta una grande occasione per Blanco, considerato un enfant prodige del pop italiano.

Gli entourage dei due artisti non rilasciano dettagli su un'operazione che rappresenta una consacrazione per Blanco, in vista del debutto negli stadi. Blanco si esibirà all'Olimpico di Roma il 4 luglio e a San Siro il 20 luglio, mentre Mina sta conquistando i giovani su TikTok grazie al successo di "Più di te", un brano del 1966 che è stato utilizzato in quasi 11mila video in tre giorni da ragazze che l'hanno trasformato in un inno femminista.

