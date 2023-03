Cristina Scuccia, ecco il nuovo singolo dell'ex suor Cristina: “La felicità è una direzione”

Il nuovo singolo "La felicità è una direzione" dell'ex suora e vincitrice di "The Voice Of Italy 2014", Cristina Scuccia, è disponibile su tutte le piattaforme digitali. L'artista aveva annunciato la notizia su Facebook, condividendo il messaggio: "La ricerca della felicità è possibile. Spesso non ci accorgiamo di essere speciali per quello che siamo e abbiamo ancora molto da scoprire. Ma cos’è la felicità? Forse come dice la canzone, è una direzione e mai un arrivo. Un viaggio fatto di attimi da mettere in valigia di cui fare tesoro per ripartire con più grinta di prima. Vorresti continuare questo viaggio con me?".

L'ex suor Cristina parteciperà all'Isola dei Famosi 2023

Il brano dell'ex suor Cristina, prodotto da Elvezio Fortunato e Vanni Antonicelli, ha un'atmosfera allegra e riconciliante e incoraggia ad assumere il controllo della propria vita per stare bene, proprio come ha fatto Cristina stessa. Quest'anno, la cantante parteciperà all'Isola dei Famosi 2023, il reality show in onda su Canale 5 a partire da aprile, presentato da Ilary Blasi.

