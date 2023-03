Depeche Mode: ecco "Memento Mori", l'attesissimo nuovo album

La band inglese Depeche Mode ha appena pubblicato il suo attesissimo nuovo album, intitolato "Memento Mori". Il primo singolo estratto dal disco è "Ghosts Again", che ha già fatto breccia nel cuore dei fan.

In un'intervista al magazine specializzato NME, Dave Gahan ha dichiarato che questa canzone rappresenta "questo perfetto equilibrio di malinconia e gioia", mentre Martin Gore ha detto che è raro che una canzone del gruppo non lo stanchi mai: "Sono felice di poterla condividere".

Il significato del titolo dell'album

Nonostante la perdita del tastierista Andy Fletcher (avvenuta il 26 maggio 2022), il titolo dell'album non è stato ispirato dalla sua morte. In un'intervista a Rolling Stone, Martin Gore ha rivelato che la perdita di Andy non ha ispirato il titolo, ma "l'ha cementato".

Il titolo "Memento Mori" deriva dal latino e significa "ricordati che morirai". È un invito a riflettere sulla mortalità dell'uomo e sul valore della vita.

La performance al Jimmy Kimmel Live

I Depeche Mode si sono esibiti in una performance dal vivo al Jimmy Kimmel Live, accompagnati dal batterista Christian Eigner e dal polistrumentista Peter Gordeno.

La band ha suonato alcuni dei brani del nuovo album, tra cui "Ghosts Again", che ha ricevuto una standing ovation dal pubblico presente in studio.

Il nuovo album come risposta alla pandemia

A proposito del nuovo album, Dave Gahan ha dichiarato a NME che all'inizio ha opposto resistenza a registrare il disco: "Non era qualcosa in cui mi sono tuffato". Tuttavia, la pandemia ha influenzato la creazione dell'album: "Ha avuto molto a che fare con la pandemia, stare a casa più a lungo, stare con la mia famiglia e amici. Uscendo dalla pandemia dicevo, 'Cosa voglio fare della mia vita?'. Quella è la domanda esistenziale che molte persone si sono poste. Io certamente ne ho avute molte negli ultimi anni, ma eccomi qui! Ancora! Mi sono tuffato, ora sto nuotando di nuovo nei Depeche Mode. Sono davvero contento di quello che abbiamo fatto con il disco".

