Blanco duetta con Mina in "Un briciolo di allegria": ecco il video e il testo

Blanco e Mina: un duetto oltre le generazioni

Vent'anni lui, 83 lei. Blanco e Mina. Il ribelle e la tigre. La musica unisce questi due artisti in un singolare duetto, "Un briciolo di allegria", che sarà incluso nei nuovi album di entrambi.

Il percorso verso l'inedito duetto

Il giovane bresciano Blanco, all'anagrafe Riccardo Fabbriconi, racconta come è nata la collaborazione con la leggendaria Mina. Nonostante non si siano mai incontrati di persona, la musica ha creato un legame unico tra i due artisti.

Innamorato: il nuovo album di Blanco

Il secondo album in studio di Blanco, intitolato "Innamorato", esplora diverse tematiche legate all'amore, alla vita e alla famiglia. L'artista si dimostra autentico e sfrontato, con una forte personalità musicale.

Le sfide del successo e il futuro

Blanco riflette sul suo recente successo e sulla gestione della notorietà. Con 55 dischi di platino e 4 dischi d'oro all'attivo, il giovane artista ammette di avere ancora molto da lavorare. Nel frattempo, si prepara per i suoi concerti negli stadi a luglio.

Il testo di "un briciolo di allegria"

In mezzo al viale giocavo a pallone

Sulla strada sterrata che mi ha cresciuto

Dove il cielo è bordeaux, immerso nel verde

Dove Dio creò distese di niente

Se non è sincero

Se l’amore è vero muori dentro

Un sentimento puro

No, non ha futuro se ti perdo

Darei la mia vita

Che non è infinita

A un prezzo onesto

Ma per fortuna che

Che poi ci siamo trovati

Sotto un chiaro di luna

Forse un po' stropicciati

Da una storia vissuta

E poco dopo eravamo

Stesi sopra una pietra

Coi capelli in mano

Come una matita

Scriverei una poesia

Ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa

Per un briciolo di allegria

Ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa

Tutte le offese che vuoi

Non serviranno se puoi parlare con me

Ed è difficile saper distinguere

L'amore dalla follia, eh

Se non è sincero

Se l’amore è vero muori dentro

Un sentimento puro

No, non ha futuro se ti perdo

Darei la mia vita

Che non è infinita

A un prezzo onesto

Ma per fortuna che

Che poi ci siamo trovati

Sotto un chiaro di luna

Forse un po' stropicciati

Da una storia vissuta

E poco dopo eravamo

Stesi sopra una pietra

Coi capelli in mano

Come una matita

Scriverei una poesia

Ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa

Per un briciolo di allegria

Ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa

E non invecchia mai

Ciò che vive dentro noi

E non sbiadisce mai

Come foto Polaroid

Se non mi domando chi eravamo

Io non mi ricordo chi siamo

Per un briciolo di allegria

Ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa

Il significato di Un briciolo di allegria"

"Un briciolo di allegria" è un duetto che incarna un "dialogo" emozionale tra due individui di diverse generazioni, che condividono i loro sentimenti sull'amore e i ricordi. La canzone evidenzia il potere dell'amore e dei sentimenti nel superare le differenze generazionali e le difficoltà che la vita ci presenta.

Il testo racconta l'incontro di due anime sotto un chiaro di luna, ognuna portando con sé le proprie esperienze e cicatrici emotive. Trovano conforto e comprensione reciproca, condividendo i loro pensieri ed emozioni più profondi. La canzone mette in risalto il ruolo cruciale della comunicazione e dell'empatia nel permetterci di affrontare e superare le sfide della vita, aprendo la strada alla felicità e al benessere.

Il verso "E non invecchia mai, ciò che vive dentro noi" allude all'idea che i ricordi e le emozioni che portiamo nel nostro cuore mantengono sempre il loro significato e valore nel tempo, simile a una foto Polaroid che non perde mai i suoi colori. Il "briciolo di allegria" citato nel titolo del brano simboleggia quei piccoli, ma preziosi, momenti di felicità che scaturiscono dal connettersi con gli altri e dal riconoscere ciò che conta davvero nella vita.

Le serenate a sorpresa e i concerti negli stadi

Blanco ha presentato il suo nuovo album, "Innamorato", attraverso quattro serenate a sorpresa in diverse città italiane: Venezia, Firenze, Napoli e Roma. Quest'estate, l'artista si esibirà per la prima volta negli stadi: il 4 luglio all'Olimpico di Roma e il 20 luglio a San Siro a Milano. Blanco punta a trasformare i suoi live in vere e proprie feste.

Il rapporto con le droghe e le polemiche a Sanremo

Nel nuovo album, Blanco affronta temi delicati come il consumo di droghe, ammettendo di utilizzarle occasionalmente. Tuttavia, l'artista preferisce mantenere un certo mistero su questa parte della sua vita. Inoltre, Blanco si è confrontato con le polemiche scaturite dalla sua partecipazione a Sanremo, in cui ha preso a calci delle rose sul palco dell'Ariston.

La sfida dell'internazionalizzazione e l'influenza dei Maneskin

Blanco riconosce l'importanza di consolidare la propria identità musicale e di trovare un equilibrio tra la lingua italiana e l'inglese per conquistare il pubblico internazionale. L'artista cita l'esempio dei Maneskin, che hanno raggiunto il successo all'estero grazie alla loro forza espressiva sia in italiano sia in inglese. Blanco è convinto che gli artisti italiani debbano puntare su un'identità più forte e lamentarsi meno per emergere nel panorama musicale mondiale.

