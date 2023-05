«Mon amour» di Annalisa: ecco il video che spopola su Youtube

Con un’impennata nelle visualizzazioni del 4,2%, l’ex «Amici di Maria De Filippi» Annalisa conquista la vetta della classifica dei videoclip più visualizzati in Italia su YouTube con il video di «Mon amour», sua ultima hit, seguito del successo «Bellissima», il primo vero della sua carriera.

Scala così in seconda posizione il video di «Due vite», brano con cui Marco Mengoni si è aggiudicato la 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo e con il quale gareggerà per l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest di Liverpool.

Si accomoda sul gradino più basso del podio il video di «Cenere», brano con cui il rapper Lazza, tra i più seguiti della scena italiana, si è aggiudicato il secondo posto al Festival. Scendono al quarto posto Mina e Blanco con il video di «Un briciolo di allegria», brano contenuto sia in «Ti amo come un pazzo», nuovo album della Tigre di Cremona, sia in «Innamorato», secondo attesissimo disco del giovane cantautore vicentino che sta rivoluzionando sonorità e linguaggio del pop italiano.

Sale al quinto posto il videoclip di un altro brano in gara al Festival, si tratta di «Supereroi» di Mr. Rain, che per le esibizioni al teatro Ariston si è fatto accompagnare da un coro di bambini. In sesta posizione c'è il video «Il male che mi fai», duetto tra Geolier e Marracash, due colonne delle scene rap napoletana e milanese, contenuto nella seconda parte dell’ultimo disco del rapper partenopeo «Il coraggio dei bambini». Ancora Geolier al settimo posto, stavolta solo in «Come vuoi». In ottava posizione ritroviamo il rapper napoletano ma in compagnia di Sfera Ebbasta, il video è quello di «X Caso». Scende al nono posto Tananai con il commovente video di «Tango», canzone con la quale è tornato al Festival dopo l’ultima posizione della scorsa edizione. Chiude la top ten ancora un rapper campano, stavolta parliamo di Rocco Hunt, il video è quello di «Non litighiamo più», suo ultimo singolo.

© Riproduzione riservata