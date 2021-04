Noi magazine ha incontrato la sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia

"Credo nel dialogo con i ragazzi: si parla spesso di loro ma poco con loro, adesso hanno me a disposizione". Ed è stato un vivace confronto quello che stamane ha avuto quale protagonista la sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia assieme agli studenti siciliani e calabresi durante il webinar promosso da Società Editrice Sud nell'ambito del progetto Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine. Tenacia, studio e libertà sono “i pilastri” che, come ha raccontato, le hanno permesso di fare ciò che ha sempre amato; una ricetta perfetta anche nell’insegnamento, dove ha sempre cercato di “perfezionare l’arte di educare assieme ai ragazzi”, nell'arco dei vent'anni di docenza tra Messina e la Sicilia, sua terra d'origine, e le altre regioni italiane in cui ha insegnato fino al 2018, anno in cui fu eletta senatrice della Repubblica.

