Su Noi Magazine la Libertà d'informazione che fa crescere: parte Unime GDS Lab

Informazione “giovane”, tra diritti e doveri, e la necessità di strumenti di conoscenza accessibili, efficaci e affidabili, indispensabili per garantire partecipazione e pretendere responsabilità. Sono i temi sui quali si snoderà il primo incontro di UNIME GDS Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Società Editrice Sud Gazzetta del Sud e Università degli studi di Messina, che si terrà giovedì 2 marzo a partire dalle 9,30 nell’auditorium della SES a Messina. Interverranno in apertura il presidente e direttore editoriale di Ses Lino Morgante e il prorettore vicario Unime Giovanni Moschella. Un videomessaggio del presidente nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Bartoli, in occasione dei 60 anni dell’ordine professionale, introdurrà i temi dell’incontro, con riferimento al presente e al futuro della professione giornalistica e all’importanza di un corretto approccio, soprattutto dei più giovani, all’informazione di qualità. Interverrà quindi il direttore responsabile della Gazzetta del Sud Alessandro Notarstefano che dialogherà con studentesse e studenti dell’Ateneo di Messina, presenti in auditorium, e con le scuole di Messina e della Calabria, collegate via web.

L’evento si inserisce nell’ambito della GDS Academy del progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine” promosso da SES, con il significativo patrocinio dell’ordine dei Giornalisti di Sicilia e dell’Ufficio scolastico, per incentivare nei giovani l’interesse all’informazione di qualità, alla lettura critica e alla scrittura responsabile, nel segno dell’inclusione, dell’equilibrio di genere, della multiculturalità, dell’attenzione alle tematiche ambientali, per una cittadinanza consapevole improntata alla legalità e alla partecipazione attiva sin dai banchi di scuola, grazie anche alla lettura del quotidiano, come strumento attuale e interessante di approfondimento dell’attualità.

Una missione tra informazione e formazione condivisa da Ses assieme all’Università di Messina, anche tra le strategie di contrasto all’abbandono degli studi e di consolidamento culturale dei territori di riferimento. E anche questa occasione, come molte altre, vedrà insieme il mondo giornalistico, quello scolastico e quello universitario in un contesto di arricchimento reciproco che approda settimanalmente sulle pagine dell’inserto Noi Magazine, ogni giovedì all'interno della Gazzetta con i contenuti realizzati dalle scuole e da studenti e studentesse dell’Ateneo attraverso la testata multiforme UniVersoMe nella pagina Atenei dello Stretto.

Il laboratorio UNIME GDS Lab, coordinato dalla giornalista della Gazzetta del Sud Natalia La Rosa, responsabile dell’inserto Noi Magazine, assieme alla prof.ssa Maria Laura Giacobello, coordinatrice del corso di Laurea in Scienze dell’Informazione Comunicazione pubblica e Social Media del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Ateneo, costituisce il complemento pratico con attribuzione di CFU ai corsi di giornalismo, ma accoglie iscritti Unime di ogni Dipartimento. Gli incontri si terranno sino a maggio tra il Dicam e la sede di Società Editrice Sud, che metterà a disposizione le competenze del suo network (giornale cartaceo, redazione digitale, tv e radio), tra approfondimento, lettura del quotidiano e prove pratiche di scrittura.

In prima pagina la libertà d'informazione e l'intervento del presidente CNOG Bartoli

Il concorso per le scuole sulla libertà d'informazione nel processo di crescita dei giovani - promosso dal Ministero dell'Istruzione e dall'Ordine dei giornalisti - apre tutte le edizioni di Noi Magazine in edicola domani con l'intervento del presidente Cnog Carlo Bartoli che ricorda i principi deontologici distintivi dell'informazine professionale, tali da renderla sempe viva e necessaria, contro ogni tentativo di disintermediazione social . E sempre in prima pagina focus sulla sesta edizione di Fiera Didacta Italia, che si terrà a Firenze dall'8 al 10 marzo con la più importante manifestazione nazionale dedicata al mondo dell'istruzione e della formazione.

Le rubriche condivise: Noi e la Privacy, Noi e le Parole

La rubrica settimanale Noi e la Privacy, in colaborazione con il Garante per la Protezione dei dati Personali, si sofferma sul pericolo ransomware e sul contagio digitale che chiede il "riscatto" per sbloccare i dati su pc, tablet, smartphone e altri dispositivi infettati: su Noi Magazine i consigli per evitare di cadere in trappola e per sapere come eventualmente uscirne. La rubrica Noi e le Parole, in collaborazione con il portale DICO di consulenza liguistica dell'Unime, approfondisce i linguaggi giovanili e l'uso di neologismi, tema cui è stata dedicata la giornata internazionale della lingua italiana 2022 voluta dall'Accademia della Crusca. Tra nabbo, scialla, fra, followare e tanto altro una forma di comunicazione di grande valore da conoscere, contestualizzare e utilizzare correttamente, nell'ambito delle competenze di alfabetizzazione funzionale che anche la scuola deve fornire ai giovani e che si basano proprio sulla conoscenza della varietà linguistica.

Edizione di Messina

In primo piano i temi della cittadinanza consapevole, tra la Costituzione, "opera d'arte" esaltata dal Liceo La Farina e dall'IC Paradiso, e l'uso corretto della lingua italiana, tra anglicismi da arginare e la riscoperta del latino, come suggerisce il Liceo Maurolico. Sempre forte il ricordo delle tragedie del '900, la Shoah e le Foibe, con gli istituti Tremestieri e Manzoni. Ed è intenso il richiamo all'equilibrio di genere, sottolineato dall'IIS Copernico, che invita a combattere realmente discriminazioni e violenza evitando la "retorica" dell'8 marzo, dall'IIS Jaci, che difende scelte libere da pregiudizi sui percorsi di studio, ad esempio per le ragazze nelle scienze, e dall'Ic Gravitelli Paino che ha dialogato con la scrittrice Tea Ranno. E intenso è stato anche l'incontro con l'autrice promosso dal Liceo Archimede, forte denuncia contro l'uso di stupefacenti. Sempre in tema di educazione alla salute e benessere psicofisico l'iniziativa del Liceo Galilei sulla corretta alimentazione,

Prosegue intanto il tour della legalità promosso dalle donne e dagli uomini dell'Arma dei carabinieri nelle scuole della città e della provincia, per parlare dei piccoli grandi gesti quotidiani del vivere civile, mentre il primo anniversario della guerra in Ucraina ha ispirato la riflessione dell'ITT Majorana di Milazzo.

Alla riscoperta del genio pirandelliano con l'IC Foscolo di Barcellona che ha assistito a La Stranezza, mentre di tutela ambientale si occupano gli istituti Tremestieri (raccolta differenziata) , Pascoli Crispi (M'Illumino di meno) e Savio (amico degli oceani).

Il sociologo Unime prof. Marco Centorrino ricorda la figura di Maurizio Costanto amata dal pubblico di tutte le età, mentre l'IIS Medi di Barcellona tratteggia il carisma di Don Bosco, che seppe dialogare con i giovani al di là dei dogmi. Al carnevale che ha finalmente riavvicinato i giovani in allegria sono ispirati i lavori degli istituti Paradiso e Secondo di Milazzo media Rizzo, che ha anche scoperto le meraviglie del Museo di Messina.

Il Collegio S. Ignazio racconta l'intensa settimana dello studente, all'insegna della fratellanza e della riscoperta del territorio, e l'entusiasmante esperienza di orientamento vissuta al Dipartimento di ingegneria Unime, mentre il Liceo Bisazza ha trascorso un emozionante periodo di scambi culturale in Irlanda. L'Ic Mazzini trasmette la passione per lo sport, mentre l'Ic Manzoni ci fa scoprire le meraviglie della mente.

Edizione di Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Comunicazione ancora in primo piano con il laboratorio di giornalismo al Liceo statale "Campanella" di Lamezia Terme che ha incontrato le giornaliste di Noi Magazine per parlare di deontologia e tecnica dell'informazione. Cipolla rossa di Tropea Ipg al centro di una iniziativa all'Alberghiero di Soverato dove a illustrare le qualità dell'eccellenza agroalimentare sono stati i rappresentanti del Consorzio di tutela.

A Pizzo la Secondaria di I Grado "Anile" e diversi plessi della Primaria hanno dato vita a flash mob per la pace nel mondo e svolto altre iniziative sul tema. Nell'edizione di Noi Magazine in edicola domani ritorna la rubrica "Gossip nel mondo antico" a cura del Liceo Classico "Borrelli" di Santa Severina (Crotone) che questa volta racconta virtù e vizi del dittatore romano Lucio Cornelio Silla. Per Cara Italia la Secondaria di I Grado di Vena Superiore (Primo Circolo Vibo) racconta un evento - tra spiritualità e tradizione - del popolo friulano.

Entusiasmante e ricca di stimoli l'esperienza vissuta a Roma dalle Consulte studentesche i cui presidenti provinciali di tutte le regioni d'Italia e i coordinatori hanno partecipato a una tre giorni di confronto. Lavori ai quali ha partecipato in due occasioni anche il ministro Giuseppe Valditara.

La giornata dedicata ai nonni è stata motivo di riflessione per la Primaria dell'Istituto comprensivo di Badolato (Catanzaro), mentre il Liceo Scientifico "Berto" di Vibo, la Primaria di Curinga e l'Ic Vespucci offrono contributi sulla festività appena trascorsa del Carnevale.

Edizione di Cosenza

Nella prima edizione cosentina di marzo, ampio spazio agli incontri con gli autori promossi dal Polo tecnico-scientifico Brutium: un testo scientifico, i racconti di viaggi in Africa e un romanzo sportivo a tinte gialle hanno “rubato la scena” nella settimana dedicata alla lettura. Momenti indimenticabili anche per l’Ipseoa di Paola che ha piazzato un proprio alunno sul podio nazionale dei Campionati nazionali di cucina.

L’eco della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo è ancora fortissima. Ne hanno parlato le Secondarie di Secondo grado di Cariati oltre al plesso di Campana dell’IC di Mandatoriccio. Interessante la riflessione sul rispetto proposta dall’Ic Rende-Quattromiglia così come gli studi scientifici del Liceo Scorza su statistica e Medicina. Tempo di celebrazioni per il Liceo Lopiano di Cetraro che ha conquistato una posizione onorevole in occasione del Premio Matteotti. Tempo di celebrazioni commemorative, invece, per l’Ipsia-Iti Acri che ha ricordato il giovane Angelo Viteritti attraverso una commovente riflessione.

Edizione di Reggio

La Costituzione? E' un'opera d'arte. L'analisi dell'Istituto comprensivo Cassiodoro Don Bosco riprende le parole di Roberto Benigni protagonista alla serata d'avvio del Festival di Sanremo.

La ricerca dell'Ic Giovanni XXIII oltre ad analizzare i diritti e le libertà che la Costituzione tutela traccia un parallelismo tra i diversi Paesi. Una sorta di classifica che attinge ai dati dell'osservatorio sulla libertà di informazione che vede in testa i Paesi del nord d'Europa.

All'Ic Radice Alighieri un cyber-psicologo indica alle diverse classi i corretti comportamenti da osservare per evitare i rischi che l'uso dei social può comportare. All'Ic San Francesco invece il garante dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Antonio Marziale ribadisce ai giovani le differenze tra il mondo reale e quello virtuale. In visita ufficiale alla Scuola Allievi Carabinieri le studentesse e gli studenti dell'Istituto De Amicis che hanno così percorso un tratto del progetto di eduazione alla legalità. Dall'Ic di Delianuova parte l'appello alle istituzioni affinchè si proceda a mettere in sicurezza l'asse viario del territorio. Le condizioni delle strade, denunciano, limita la libertà di spostamento.

Con l'evento Canto Libero l'università Mediterranea rivendica il diritto alla libertà, alla democrazia e all'Istruzione per tutte e tutti e nei diversi continenti. Una serata musicale in cui c'è stato spazio anche per la drammatica testimonianza di una giovane donna iraniana.

