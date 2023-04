Su Noi Magazine i 71 anni della Gazzetta del Sud con gli auguri delle scuole di Messina e della Calabria

Un compleanno speciale in prima pagina sull'edizione del 13 aprile 2023 dell'inserto Noi Magazine: è il 71. della Gazzetta del Sud, pubblicata per la prima volta il 13 aprile 1952 a Messina per volontà dell'imprenditore Uberto Bonino. E a fare gli auguri sono le scuole che partecipano al progetto di lettura e scrittura "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", apprezzando il canale di comunicazione offerto ogni settimana attraverso l'inserto "giovane". Un'occasione che sarà al centro anche della full immersion nel polo aziendale del network Ses per il nuovo incontro di UNIMe Gds Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Società editrice Sud e Ateneo di Messina per studentesse e studenti interessati al potenziamento nel campo della comunicazione.

Un dono prezioso quello dell'apprezzamento dei giovani, come scrive la responsabile del progetto Natalia La Rosa, per chi ogni giorno con impegno e passione lavora al fine di offrire informazione di qualità e formazione consapevole, in un percorso comune di partecipazione nel segno della legalità, dell'inclusione e della conoscenza delle infinite opportunità a portata di mano, anche in un sud che proprio i giovani possono, anzi devono, contribuire a rilanciare.

E il ruolo irrinunciabile delle giovani generazioni, e l'impegno profuso per esse da Ses e Fondazione, è stato sottolineato lo scorso anno dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al teatro Vittorio Emanuele di Messina il 13 aprile 2022 per ricevere il premio Bonino Pulejo in occasione delle celebrazioni per i 70 anni della Gazzetta e i 50 della Fondazione dal presidente di Ses e FBP Lino Morgante. Proprio da una idea del presidente Morgante nacque l'inserto "giovane" del giovedì, pubblicato dal 1996 nelle quattro edizioni di Gazzetta del Sud, Messina-Sicilia; Reggio; Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo per offrire alle giovani generazioni uno strumento efficace di comunicazione e conoscenza. Dal 2019 , poi, il progetto "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", giunto alla quarta stagione e patrocinato dall'Ordine dei Giornalisti di Sicilia e dall'ufficio scolastico, aperto a tutti gli istituti scolastici e agli Atenei di Sicilia e Calabria, punta a incentivare tra i giovani l'interesse all'informazione di qualità, alla lettura critica, alla scrittura responsabile nel segno della legalità, dell'inclusione, dell'equilibrio di genere, dell'educazione digitale, delle tematiche ambientali. ll progetto punta anche a valorizzare l'approccio multimediale all'attualità e viene veicolato su tutti i canali del network Ses: il giornale cartaceo, il sito web gazzettadelsud.it, la tv Rtp, la radio Antenna dello Stretto e i canali social. Al progetto è collegata la GDS Academy, ciclo di eventi web in presenza e in collegamento, trasmessi in diretta sul canale youtube della Gazzetta del Sud rendendo i giovani protagonisti del dialogo con esperti e rappresentanti istituzionali.

I contenuti condivisi dell'inserto del 13 aprile: Noi e la Privacy sul "vishing"

Tra le rubriche, Noi e la Privacy accende i riflettori sul "vishing", il preoccupante e sempre più diffuso fenomeno delle truffe che arrivano attrraverso chiamate o messaggi sul telefono cellulare. Dal Garante per la Privacy tutti i consigli per riconoscere il pericolo e evitare di fornire dati sensibili come codici pin o password a truffatori o hacker. La rubrica settimanale è promossa in collaborazione con il GPDP nell'ambito dell'adesione di Ses al Manifesto di Pietrarsa, la call to action per l'educazione digitale dei giovani.

Edizione di Messina

In prima pagina il Liceo Archimede ribadisce il valore della libertà di espressione, reso concreto per i giovani anche dallo spazio garantito attraverso l'inserto Noi Magazine; il liceo Galilei di Spadafora paragona l'informazione di qualità ad una lampada che guida soprattutto i più giovani nel buio rappresentato da disinformazione e fake news, offrendo strumenti concreti di conoscenza e quindi di formazione del pensiero personale; l'Istituto comprensivo Manzoni Dina e Clarenza ricorda la figura del fondatore di Gazzetta del Sud Uberto Bonino, sottolineando come la lettura del giovedì del quotidiano con l'inserto spalanchi una "finestra" sul mondo offrendo ai più giovani preziose occasioni di apprendimento.

L'Ic Foscolo di Barcellona ha vissuto intensamente la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, mentre l'Ic Tremestieri ha incontrato la Polizia Postale per parlare di educazione digitale. Prosegue intanto il tour della legalità dell'Arma dei Carabinieri in città e in provincia, giunto fino alla scuola elementare di Filicudi con i suoi quattro piccoli iscritti tra alunni e alunne, per parlare di rispetto delle regole anche nei gesti quotidiani. E contro la violenza e il bullismo arriva forte l'appello lanciato dall'Ic Vittorini. Sul coraggio delle scelte di legalità anche il racconto dell'IIS Jaci che ha partecipato all'incontro con l'ex presidente dell'Ente Parco Giuseppe Antoci promosso dalla Camera Civile di Messina. Solidarietà per l'ITT Majorana di Milazzo, che rilancia la raccolta fondi promossa per le popolazioni colpite dal terremoto in Siria e Turchia, e per l'Ic Gravitelli Paino di Messina che ha approfondito l'emergenza legata alla carenza di derrate alimentari in alcune parti del mondo aderendo a lla "Corsa contro la fame" a favore del Camerun.

Il focus di Giovanna Bergantin sulle Steam (discipline scientifiche e artistiche, e "all", molto altro...) accende i riflettori sulle misure promosse a livello europeo dalla Commissione e sviluppate in Italia da Indire per il potenziamento della presenza femminile nelle scienze e la realizzazione di una reale condizione di pari opportunità, contro discriminazioni e pregiudizi di genere a partire dall'ambiente scolastico.

Sulle necessità di tutela della privacy soprattutto per i più piccoli interviene il Liceo La Farina, richiamando la diffusa pratica dello "sharenting" cioè la condivisione sui social di contenuti inerenti i figli da parte dei genitori, oggetto dell'allarme lanciato dai Garanti per l'Infanzia e per la Privacy.

La conoscenza del territorio e la tutela del patrimonio artistico e culturale al centro delle attività del Liceo Medi di Barcellona, dell'IC S. Magherita, accolto tra i tesori del Museo di Messina, dell'Ic Mazzini Gallo, che ha condotto un tour tra le fontane di Messina, e dell'Ic D'Arrigo di Venetico che ha visitato il Museo delle tradizioni popolari di Gesso. E l'arte che vince contro le persecuzioni e le discriminazioni è proposta dal Liceo Maurolico, che ricorda la figura di Fernanda Wittgens, prima direttrice della Pinacoteca di Brera di cui contribuì a salvare i tesori dalla furia nazista affermando il proprio ruolo culturale. L'opera lirica emoziona l'Ic Paradiso, con il debutto nel coro della Tosca, mentre il Liceo Bisazza fa riviveve lo stile di Shakespeare nei due sonetti originali ispirati alla sua poetica. Il Collegio S. Ignazio racconta l'incontro con l'autrice Annamaria Piccione e lo speciale percorso di educazione alla lettura tra allegria e... relax. Un'intensa intervista è quella condotta da alunni e alunne dell'Ic Mazzini con uno scrittore molto speciale: il compagno di classe Leonardo Lindia, autore di un volume sull'antica Grecia con la copertina di Lelio Bonaccorso.

L'IIs Copernico di Barcellona tratteggia la figura, spesso sottovalutata, di Bartolo Cattafi, poeta barcellonese del '900, mentre l'IIS Pugliatti di Furci rievoca le lotte per l'affermazione della parità dei diritti e i profili di alcune donne che hanno lasciato un profondo segno nella storia. Sull'impatto delle emozioni nella vita e nelle scelte individuali si soffermano il Liceo Trimarchi di S. Teresa e l'Ic Drago di Messina con un lavoro della scuola dell'Infanzia. Gli affetti familiari al dentro dei lavori dell'Ic Cannizzaro Galatti, dedicati al papà, mentre all'affetto smisurato peri nonni è rivolta la riflessione dell'Ic La Pira Gentiluomo.

L'Ic Pascoli Crispi ricorda l'emozione della finale provinciale dei Giochi Matematici del Mediterraneo, mentre la media Rizzo dell'IC Secondo di Milazzo racconta l'esperienza Erasmus in Turchia, prima che fosse devastata dal sisma.

Sull'intelligenza artificiale, tra interrogativi e urgenze di regolamentazione, la riflessione del sociologo Unime prof. Marco Centorrino, anche alla luce del recente stop del Garante per la Privacy a Chat Gpt (in corso un confronto con la società Open Ai che ha proposto misure di tutela della privacy) e dell'appello firmato tra i primi anche da Elon Musk per una "moratoria" volta a perfezionare gli studi in corso.

Nella pagina Atenei dello Stretto i diversi ambiti della comunicazione: UniVersoMe presenta il progetto di cineforum appena avviato con un programma che comprende alcuni tra i più grandi autori per analizzarne le modalità espressive e parlare di cinema "al cinema"; al linguaggio verbale e non verbale di Cafon Street, la web serie con "Mimmo e Stellario", è stato invece dedicato il primo incontro con i protagonisti nell'ambito di "Grandi Voci a Unime", la rassegna promossa al Dicam dal prof. Fabio Rossi di cui si è parlato anche durante Unime GDS Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Ses e Unime. E a raccontarlo sono gli stessi partecipanti.

Edizione Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Si apre con gli auguri alla Gazzetta del Sud, che proprio il 13 aprile compie 71 anni, l'edizione di Noi Magazine: un lungo percorso tracciato dal Liceo Classico "Borrelli" di Santa Severina (Crotone) che pone l'accento sulla qualità dell'informazione che Gazzetta ha sempre privilegiato. Un impegno sottolineato anche dall'opportunità data agli studenti e alle studentesse calabresi e siciliane proprio attraverso Noi Magazine. Con Giovanna Bergantin si fa il punto sulla nuova programmazione dei fondi Pnrr per l'edilizia scolastica che porterà altre risorse sia alle scuole calabresi che a quelle siciliane. L'Ic Vespucci di Vibo Marina racconta invece l'esperienza vissuta con la comandante del Norm di Vibo Valentia, mentre di innovazione e creatività scrive il Polo Tecnologico Rambaldi di Lamezia Terme che ha portato il robot Nao nel reparto di Pediatria dell'ospedale lametino. Visita didattica a Napoli, Salerno e Pompei per studentesse e studenti del Liceo Costanzo di Decollatura e viaggio nella Città del Vaticano per l'orchestra scolastica del Cutuli di Crotone, dove i musicisti si sono esibiti davanti a Papa Francesco.

Lotta alle mafie e impegno civile nel ricordo di Giovanni Falcone. Due tematiche affrontate dal Primo Circolo Vibo (Secondaria di I Grado di Vena Superiore) che presenta il libro "Per questo mi chiamo Giovanni".

Pronta a volare a Cesena per le olimpiadi di Informatica ( Problem Solving ) la squadra "beta" del Liceo Scientifico Berto di Vibo, mentre il Coordinamento regionale delle Consulte studentesche calabresi, sempre impegnate a promuovere i patrimoni straordinari calabresi, ha partecipato la domenica delle Palme alla processione delle Persephoni, arcaiche figure vegetali, che si tiene a Bova.

Ritorna sulla problematica idrica, o meglio sulla necessità di salvaguardare il bene prezioso e comune dell'acqua la Primaria di Santa Caterina Marina (Ic Badolato), mentre il teatro irrompe al Liceo Campanella di Lamezia Terme dove studenti e studentesse (indirizzo Coreutico) hanno portato in scena "Ilios, la città che brucia" di Artemisia Pedatella curandone anche le coreografie.

Ambiente in primo piano all'Io di Filadelfia dopo la visita all'oasi protetta del Lago Angitola e l'incontro con l'ambientalista Pino Paolillo. Sulla presentazione del libro "Lo specchietto retrovisore, tra racconti e raffronti" fa invece il punto l'Itg-Iti di Vibo mentre il Dantedì ha entusiasmato e coinvolto alunne e alunni della Secondaria di I Grado di Vena Superiore (Primo Circolo Vibo) .

Edizione di Cosenza

Nel primo numero di aprile, l’edizione cosentina di Noi Magazine partecipa con trasporto all’importante ricorrenza in casa Gazzetta del Sud: il 71esimo compleanno; e lo fa attraverso la riflessione del Polo scolastico Brutium che, di recente, ha avuto anche l’occasione di visitare la sede centrale della Gazzetta, a Messina. Dalla comunicazione classica fino ad arrivare… al Metaverso il passo è breve grazie al progetto avviato dagli studenti e alle studentesse dell’ITS Elaia Calabria di Scalea.

Come di consueto, grande attenzione è riservata ai temi forti come l’inclusione e la lotta al bullismo. Si parla di autismo, ad esempio, attraverso la terza tappa del progetto “Racconti di autismo” promossa a Cetraro. Di inclusività si parla anche a Cassano, grazie alle attività geologiche dell’“Erodoto di Thurii” che agevolano la partecipazione di studenti e studentesse con disabilità abbattendo ogni barriera fisica e mentale. L’IC di Mandatoriccio, invece, discute sulla necessità di trovare delle contromisure al dilagare di una piaga come il bullismo.

In terza pagina, la prestigiosa visita al Cern di Ginevra di studentesse e studenti del Liceo Scientifico Scorza. Interessante la riflessione sulla primavera (e sugli effetti collaterali dei cambiamenti climatici) a opera del’IIs Tommasi Mancini di Cosenza. Il Liceo Pitagora di Rende ha completato il suo PCTO sulla comunicazione, mentre l’ITC Palma di Corigliano ha accolto a braccia aperte lo scrittore ed esperto di diritto Tommaso Greco.

Coding e robotica stanno contribuendo alla rivoluzione tecnologica a scuola e del tema se n’è occupato l’IC Rende Commenda. Si parla di bellezza sia nella riflessione dell’Ipsia Iti di Acri che nell’articolo a firma dell’Erodoto di Cassano (bellezza, in questo caso specifico, come contrapposizione alle brutture della guerra). La didattica, infine, è sempre al centro all’IC Lanzino che ha promosso un progetto sulla lettura e accolto con soddisfazione l’accesso alle finali nazionali di una cospicua rappresentanza studentesca della scuola in occasione dei Giochi matematici che si terranno a maggio.

Edizione di Reggio

La Gazzetta del Sud festeggia il suo compleanno: le comunità scolastiche dell'istituto comprensivo di Delianuova e del Don Bosco Cassiodoro hanno voluto celebrare con un messaggio di auguri speciale questo appuntamento. Un compleanno in cui ribadire il ruolo dell'informazione che apre una finestra capace di dare voce ai più giovani. Dall'input arrivato attraverso Noi Magazine addirittura l'IC Cassiodoro Don Bosco ha strutturato un vero e proprio corso di formazione dedicato a tutti i mezzi di informazione.

Tante le attività promosse dall'Istituto Radice Alighieri che assieme al Lions Club ha premiato i vincitori del concorso internazionale dedicato ad un poster per la pace. Prima delle vacanze di Pasqua l'istituto ha voluto promuovere un momento di allegria con la sfilata dei cappelli, un'iniziativa che ricalca la tradizione americana Easter Bonnet. Le bimbe ed i bimbi delle diverse classi hanno sfilato con colorati copricapo realizzati in classe.

Dedicata alla valenza sociale del mondo dello sport la riflessione delle classi dell'Ic Giovanni XXIII che attraverso le parole di Nelson Mandela ribadiscono come lo sport sia una pratica capace di includere e superare le differenze. All'Ic di Delianuova si affronta con la psicologa in classe il delicato mondo delle emozioni: l'istituto ha promosso un primo ciclo di incontri che si è concluso con buoni risultati.

L'Università Mediterranea intanto allarga la collaborazione con il mondo della scuola. Per il nuovo anno accademico si infittisce il calendario di attività e iniziative con cui rivolgersi alla popolazione studentesca che si affaccia alla scelta dell'indirizzo di studio.

