Su Noi Magazine l'orientamento scolastico: "angeli custodi" contro abbandono e allarme NEET

Torna giovedì 20 aprile Noi Magazine, l'inserto "giovane" del giovedì pubblicato dal 1996 nelle quattro edizioni di Gazzetta del Sud: Messina-Sicilia; Reggio; Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo e nato da un’idea del presidente e direttore editoriale di Ses Lino Morgante per offrire alle giovani generazioni uno strumento efficace di comunicazione e conoscenza. Prosegue anche il progetto "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", giunto alla quarta stagione e patrocinato dall'Ordine dei Giornalisti di Sicilia e dall'ufficio scolastico, aperto a tutti gli istituti scolastici e agli Atenei di Sicilia e Calabria per incentivare tra i giovani l'interesse all'informazione di qualità, alla lettura critica, alla scrittura responsabile nel segno della legalità, dell'inclusione, dell'equilibrio di genere, dell'educazione digitale, delle tematiche ambientali.

ll progetto punta anche a valorizzare l'approccio multimediale all'attualità e viene veicolato su tutti i canali del network Ses: il giornale cartaceo, il sito web gazzettadelsud.it, la tv Rtp, la radio Antenna dello Stretto e i canali social. Al progetto è collegata la GDS Academy, ciclo di eventi web in presenza e in collegamento, trasmessi in diretta sul canale youtube della Gazzetta del Sud rendendo i giovani protagonisti del dialogo con esperti e rappresentanti istituzionali.

I temi forti: aiutare i maturandi nelle scelte sul futuro

In apertura su tutte le edizioni l'approfondimento di Giovanna Bergantin sull'impegno del Ministero dell'Istruzione e del Merito per potenziare le strategie di orientamento in uscita di studentesse e studenti delle superiori. Con lo stanziamento di circa 150 milioni di euro sarà finanziata l'istituzione di nuove figure di supporto attive dal prossimo anno per chi si approssima alla maturità: il docente tutor e il docente orientatore, con il compito di individuare competenze e attitudini e aiutare i più giovani nelle scelte sul proprio futuro, con lo scopo di combattere l'abbandono degli studi, la povertà educativa e l'ingrossarsi delle già allarmanti file dei NEET, i giovani che non studiano non lavorano e non cercano un lavoro, di cui il sud purtroppo porta il primato negativo.

La scuola a prova di privacy con il Garante

L'altro tema sotto i riflettori è la tutela dei dati personali, dei minori ma non solo, nell'ambiente scolastico. Il tema è stato oggetto dell'approfondimento condotto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali nell'ambito di Fiera Didacta Italia, tenutasi a Firenze il mese scorso. Nel corso di seminari e workshp con i funzionari dell'Authority è stato possibile evidenziare i profili di rischio e le situazioni in cui fare più attenzione, ad esempio in relazione alle informazioni di carattere sanitario.

Edizione Messina-Sicilia

In prima pagina i temi dell'orientamento sviluppati dai giovani. Un ampio e acuto approfondimento da parte della Consulta provinciale studentesca di Messina sui PCTO, i Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento: uno strumento utile ma che alla prova dei fatti rivela tutte le sue criticità. Dal Liceo La Farina invece arriva un accorato appello ai giovani a reinvestire le competenze nelle proprie terre proseguendovi il percorso di studio universitario dopo la maturità: una riflessione scaturita dagli spunti emersi durante la recente cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Ateneo di Messina con la ministra Annamaria Bernini.

Nella pagina dedicata ai temi della legalità, la scuola media Martino dell'IC Tremestieri ha vissuto intensamente la Giornata di Libera per il ricordo delle vittime delle mafie, mentre l'Ic Foscolo ha incontrato la polizia nell'ambito del progetto PretenDiamo Legalità per parlare di bullismo e cyberbullismo. E l'importanza dell'ambiente scolastico nell'ascolto dei giovani da condurre verso comportamenti più responsabili è sottolineata dall'Ic Vittorini di Messina. Sempre nella stessa pagina, prosegue il tour della legalità promosso dal comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri in città e in provincia, toccando stavolta la scuola di Santa Domenica Vittoria: sono già 48 gli istituti visitati in maniera capillare su tutto il territorio anche nelle zone più lontane.

Nella pagina "cibernetica" il Liceo Archimede riflette sull'intelligenza artificiale, concludendo che si tratta di uno strumento eccezionale da utilizzare però sempre sotto "stretto controllo umano". Il sociologo Unime prof. Marco Centorrino delinea i rischi connessi ad un uso di internet che non ne mette a frutto tutte le opportunità, domandandosi se non lo stiamo "sprecando". Dall'Ic Secondo di Milazzo scuola media Rizzo invece una riflessione sull'uso dei social da parte dei più giovani: utili, ma solo se con giudizio.

Il Liceo Maurolico presenta la nuova sezione scolastica del Key Club che promuove i valori kiwaniani del servizio e dell'impegno verso i più deboli, mentre il Liceo del Collegio S. Ignazio racconta l'intensa esperienza del Kairòs, il ritiro spirituale vissuto a Carini, al Centro Padre Kolbe, lontani da strumenti digitali e vicini all'anima. La passione per la danza accende due studentesse dell'Ic Secondo Milazzo media Rizzo, mentre la musica entusiasma l'Ic Paradiso protagonista alla Sala Laudamo.

L'Ic Cannizzaro Galatti riflette sull'importanza dello sport e rilancia la Giornata della Terra. Il Liceo Medi di Barcellona ammonisce sulla tutela ambientale con la partecipazione all'iniziativa di Marevivo per la pulizia delle spiaggia , mentrel'Ic Mazzini di Messina propone un tour speciale alla scoperta della città "senza barriere". E sempre alla cittadinanza consapevole è dedicato il concorso "Messina nel Risorgimento" , rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado : scadenza 30 giugno. L'Ic Gravitelli Paino è invece andato alla scoperta delle tradizioni al Museo della Cultura e Musica Popolare dei Peloritani di Gesso.

Il Liceo Galilei di Spadafora ha incontrato la scrittrice Barbara Bellomo ricordando le vicende storiche nella Sicilia della Seconda guerra mondiale, mentre il Liceo Bisazza di Messina ha partecipato a Napoli all'incontro nell'ambito del Prix Goncourt Giovani per un tuffo nella letteratura contemporanea e un approfondimento sull'"Antimondo" dei social. E un emozionante viaggio nella cultura europea tra letteratura e musica è stato compiuto dall'IIS Copernico di Barcellona, per la Giornata internazionale. L'Ic Pascoli Crispi presenta invece i giovani vincitori del concorso di poesia dell'Accademia Amici della Sapienza, mentre l'Ic Majorana racconta l'esperienza didattica del viaggio d'istruzione in Veneto.

Una grande festa per bimbi e bimbe della scuola dell'Infanzia plesso Drago dell'Ic Drago accolti alla caserma dei vigli del fuoco, mentre l'IC Manzoni presenta il suo progetto tra scienze e giornalismo inerente l'approfondimento sul corpo umano ispirato a Leonardo da Vinci.

Nella pagina Atenei dello Stretto un'apertura tra i misteri dello spazio con UniVersoMe che ci porta alla scoperta dei buchi neri e dell'affascinante teoria dei "buchi bianchi". Una importante opportunità per studentesse e studenti di UNIME GDs Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Ses e Unime, che giovedì 20 aprile alle ore 15 incontrerano a Messina il sen. Pier Ferdinando Casini per un dialogo a tutto tondo sulla scena politica italiana al Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche. E nella stessa pagina l'esperienza della scuola Primaria dell'Ic Evemero, che grazie al progetto Orientajunior dello stesso Dipartimento Scipog ha scoperto la storia della città tra miti e luoghi di fascino.

Edizione Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

La scuola sempre più proiettata verso il futuro con l'orientamento: un argomento di strettissima attualità che apre l'edizione Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo di Noi Magazine del 20 aprile arricchita dai contributi offerti da molte realtà scolastiche delle tre province.

E mentre al Convitto Filangieri di Vibo c'è soddisfazione perché l'attività delle classi quinte della Primaria "Il giorno della memoria e la realtà virtuale" è tra le migliori esperienze della rete Scientix Italia, ricche di riflessioni e di strumenti pratici sulle principali tematiche legate all’innovazione della didattica delle STEM, tuffo nel mondo del lavoro per il Polo Tecnologico Rambaldi di Lamezia Terme, con un PCTO dedicato alla comunicazione.

Ha portato il Liceo Classico Borrelli di Santa Severina (KR) in Grecia il Festival della filosofia interamente incentrato sull'amicizia, mentre proprio domani si conclude al Liceo Scientifico Berto di Vibo Valentia il Festival delle Scienze con ospiti di primo piano del mondo scientifico e un collegamento con l'Università di Harvard.

Migrazioni e migranti al centro del libo "Cerco la vita" scritto da studentesse e studenti del Comitato scolastico diritti umani del Liceo Capialbi di Vibo e sempre in tema l'iniziativa dell'Ic Vespucci intervenuto, con viveri e beni di prima necessità, nell'immediatezza dell'ultimo sbarco avvenuto qualche settimana fa a Vibo Marina.

Portano a Badolato (CZ) le Consulte studentesche provinciali calabresi che per "Patrimoni straordinari" raccontano l'originale, quanto secolare, corteo degli "androgini-alabardieri" che si svolge nel borgo tra i più belli d'Italia. Un centro "scoperto" anche da alunne e alunni della Primaria del locale Ic da dove arriva anche il piccolo ma significativo contributo di una bimba curda. Nell'edizione di Noi Magazine in edicola domani pure il viaggio ideale nelle Cinque Terre e lungo la "Via dell'Amore" da parte del Primo Circolo Vibo (Secondaria di I Grado - Vena Superiore), nonché la rubrica "Cari Amici vi scrivo" del Liceo statale Tommaso Campanella di Lamezia Terme; l'analisi di un lungo periodo storico all'Ipsseoa di Soverato dove è stato presentato il libro “Una nazione incompiuta-l’Italia dal sistema dei partiti alla crisi della democrazia” di Giuseppe Romeo nell'ambito del progetto "Io leggo perché" e la giornata dedicata alla tutela ambientale dall'Ic di Curinga attraverso l'iniziativa "Un albero per il futuro" con i carabinieri del Raggruppamento Biodiversità di Catanzaro.

Edizione Cosenza

Nell'edizione di Cosenza si parla di eccellenze e opportunità. Due studentesse dell'IISS Erodoto di Cassano sono pronte a brillare nel firmamento dei campionati italiani di filosofia. L'Alberghiero di Paola, invece, sponsorizza orgogliosamente la propria scuola "Made in Italy". La comunità scolastica cosentina tutta, invece, manda un dolce pensiero alla famiglia del libraio Franco Percacciuolo che ha servito intere generazioni di studentesse e studenti. Prosegue, inoltre, il viaggio di sensibilizzazione nelle scuole da parte degli autori del libro "Racconti di autismo": la quarta tappa è stata a Paola. Ha toccato anche la scuola e l'università il tema del corto di Davide Carpino su disabilità e sessualità, proiettato a Rende. Temi forti, come quelli affrontati in classe dagli alunni e dalle alunne dell'Istituto Comprensivo Settino di San Pietro in Guarano che hanno simbolicamente eletto un Consiglio comunale all'interno della struttura scolastica, iniziando ad occuparsi di argomenti come l'ambiente e l'inclusione. Momenti da incorniciare per le classi dell'Alberghiero di Cosenza Tommasi Mancini, protagoniste della Giornata dello Sport. Formazione è stata la parola chiave per i docenti dell'IC Lanzino di Cosenza, impegnati nell'esperienza dell'Erasmus. Prosegue, infine, il percorso dedicato alla lettura da parte dell'Ipsia-Iti Acri che ha ospitato la scrittrice Gigliola Alvisi, autrice del libro "Troppo piccola per dire di sì".

L'IC Montalto Taverna ha varcato l'ingresso di Palazzo Madama al termine di un progetto sui Diritti umani. L'IC Rende Quattromiglia ha utilizzato la metodologia della flipped classroom (classe rovesciata) per alimentare la curiosità nello studio della storia.

Edizione Reggio

Alla scoperta della realtà aumentata. All’istituto comprensivo Nosside Pythagoras si sono svolte prove tecniche di futuro grazie alla collaborazione con un altro istituto superiore della città, l’Istituto tecnico Panella-Vallauri. Le classi seconde hanno potuto partecipare al laboratorio di elettronica “il robot come strumento di esperienza aumentata”. Competenze informatiche e creatività intuitiva sono andate a braccetto all’istituto comprensivo “Alvaro – Scopelliti”. Ragazze e ragazzi della scuola secondaria di primo grado (“Giudice Scopelliti”), alla fine della prima parte del progetto “ICDL a scuola”. Studentesse e studenti hanno conseguito la certificazione informatica Cyberscudo.

Sensibilizzazione in aula, mobilitazione giovanile e attività sportiva. È la “Corsa contro la fame” progetto didattico internazionale di educazione alla cittadinanza globale e alla solidarietà, giunto alla IX edizione, che fa tappa ancora una volta all'Istituto comprensivo di Delianuova. Nella manifestazione conclusiva gli studenti partiranno dalla Scuola Media e facendo la loro corsa, attraverseranno via Giovanni XXIII e altre vie principali mettendosi in azione. Continuano i riscontri positivi nelle scuole reggine dei campionati internazionali dei giochi matematici organizzati dall’università Bocconi. E’ il turno dell’Istituto Comprensivo Nosside Pythagoras che porta alle finali di Milano che si terranno a metà maggio una pattuglia di sei studenti. Alle selezioni dei quarti di finale online di inizio marzo avevano partecipato 64 alunne e alunni della scuola secondaria di primo grado.

All'Istituto comprensivo Giovanni XXIII è stata promossa una ricerca sulla democrazia, un percorso a ritroso nel tempo che partendo dall'antica Grecia è arrivato fino al referendum e all'entrata in vigore della Costituzione italiana di cui le classi hanno sottolineato il valore come strumento di tutela di diritti e libertà. L'importanza del rispetto delle regole nelle sue diverse forme è stato il cuore dell'analisi condotta in classe all'Istituto comprensivo di Delianuova. Con pensieri e cartelloni le classi dell'Istituto comprensivo Pascoli hanno voluto celebrare la Giornata della terra.

Giorni di festa all'Università Mediterranea che accoglie un premio nobel. L’ateneo reggino ospiterà il Prof. Jean Tirole, premio Nobel per l’Economia nel 2014, per il conferimento del Dottorato Honoris Causa in Diritto ed Economia.

