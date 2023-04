Su Noi Magazine la scuola "fuori da scuola" che insegna la solidarietà

Torna Noi Magazine, l'inserto "giovane" del giovedì pubblicato dal 1996 nelle quattro edizioni di Gazzetta del Sud: Messina-Sicilia; Reggio; Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo e nato da un’idea del presidente e direttore editoriale di Ses Lino Morgante per offrire alle giovani generazioni uno strumento efficace di comunicazione e conoscenza. Prosegue anche il progetto "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", giunto alla quarta stagione e patrocinato dall'Ordine dei Giornalisti di Sicilia e dall'ufficio scolastico, aperto a tutti gli istituti scolastici e agli Atenei di Sicilia e Calabria per incentivare tra i giovani l'interesse all'informazione di qualità, alla lettura critica, alla scrittura responsabile nel segno della legalità, dell'inclusione, dell'equilibrio di genere, dell'educazione digitale, delle tematiche ambientali.

ll progetto punta anche a valorizzare l'approccio multimediale all'attualità e viene veicolato su tutti i canali del network Ses: il giornale cartaceo, il sito web gazzettadelsud.it, la tv Rtp, la radio Antenna dello Stretto e i canali social. Al progetto è collegata la GDS Academy, ciclo di eventi web in presenza e in collegamento, trasmessi in diretta sul canale youtube della Gazzetta del Sud rendendo i giovani protagonisti del dialogo con esperti e rappresentanti istituzionali.

I temi portanti: dal MIM fondi per gite scolastiche e Erasmus

In prima pagina su tutte le edizioni l'approfondimento di Giovanna Bergantin sul percorso avviato dal Ministero dell'Istruzione per sostenere le istituzioni scolastiche nel programmare gite d'istruzione e attività di outdoor learning, con lo stanziamento di 50 milioni di euro che serviranno soprattutto ad agevolare le famiglie con difficoltà che spessso non possono permettersi le spese di viaggio. Destinati anche fondi per potenziare l'attività Erasmus. Esperienze indimenticabili di crescita, apprendimento e socialità nella vita scolastica di ogni alunno o alunna, di cui costituiscono momenti "didattici" a tutti gli effetti. E a esprimere soddisfazione è anche la categoria della dirigenza scolastica: su Noi Magazine le testimonianze di alcuni esponenti tra Messina, Soverato, Reggio e Cosenza.

Noi e la Privacy: fari accesi sui Dark pattern

Per la rubrica Noi e la Privacy, in collaborazione con il Garante per la Protezione dei dati Personali, si approfondisce il pericolo derivante dai Dark Pttern, cioè i sistemi di programmazione che mettono a rischio in maniera subdola i dati personali degli utenti del web : dal Garante i consigli per difendere i dati sensibili.

Edizione Messina-Sicilia

Nella prima pagina dedicata al programma ministeriale che sostiene i viaggi d'istruzione, l'esperienza dell'IC D'Arrigo di Venetico che ha scoperto le meraviglie di Roma. Ampio spazio alle tematiche legate all'inclusione: al Liceo artistico Basile dell'IIS La Farina Basile il progetto "IncludiMe" e l'appuntamento settimanale con la Pet Therapy, all'ITT Majorana di Milazzo il dono della vita scoperto grazie all'incontro con l'Aido per sensibilizzare i giovani sulla donazione di organi. Una pagina è dedicata ai lavori delle scuole vincitrici del concorso promosso da Unicef "Ambasciatori e Ambasciatrici della Pace": in questa edizione gli istituti comprensivi Manzoni e Vittorini di Messina, Foscolo e Capuana di Barcellona, Buonarroti di S. Stefano di Camastra. Il Liceo Galilei di Spadafora "smonta"la tradizionale dicotomia tra studi umanistici e scientifici, mentre il Liceo Maurolico ci spiega perchè siamo tutti... Madame Bovary, invitando ad andare oltre le apparenze. All'IIS Copernico di Barcellona una "scena del crimine" molto speciale per studiare la chimica forense, mentre l'Ic Paradiso Plesso B. Eustochia scopre il mondo della body percussion.

Il Liceo Bisazza ha incontrato l'autrice Tea Ranno, mentre l'Ic Pascoli Crispi va a lezione di sicurezza e prevenzione. L'Ic Mazzini ci porta a scoprire le feste tradizionia li della Gran Bretagna, mentre l'Ic Secondo di Milazzo media Rizzo ci spiega i misteri del Triangolo delle Bermuda.

Dal Liceo Archimede la riflessione di una studentessa che invita i giovani ad avere fiducia in se stessi. L'Ic S. Margherita racconta l'intensa esperienza Erasmus e presenta uno studente campione di scienze, mentre la Giornata della Terra è stata vissuta al Collegio S. Ignazio e all'Ic Gravitelli Paino. Numerosi i temi trattati dall'Ic Cannizzaro Galatti, che ha anche assistito allo spettacolo "The Canterbury Ghost".

Prosegue intanto il tour della legalità dell'Arma dei Carabinieri, su iniziativa del Comando provinciale sono state visitate numerose scuole della provincia.

Il sociologo Unime prof. Marco Centorrino approfondisce la "gamification" cioè la tendenza a applicare gli schemi dei games anche alla vita reale, mentre sulla pagina Atenei dello Stretto UniVersome affronta le sfide dell'intelligenza artificiale. Nella stessa pagina un'iniziativa di Unime con Assostampa Messina: il programma dei corsi di formazione giornalistica che prende il via giovedì 27 aprile con il primo incontro sul linguaggio di genere, al quale partecipano anche studenti e studentesse di Unime GDS Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da SES e Unime.

Edizione Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Porta a Cosenza il progetto dell'ITT Malafarina di Soverato che, nei giorni scorsi, ha fatto tappa al Museo del fumetto dove studentesse e studenti hanno potuto apprendere tanto sulle varie tecniche con un excursus nella storia del fumetto italiano.

Tutela ambientale e salvaguardia del pianeta una priorità soprattutto per le generazioni più giovani che hanno preso spunto dall'Earth Day per sottolineare l'importanza dell'impegno in difesa del pianeta: Giornata della Terra raccontata dall'Ic di Sant'Onofrio (Secondaria di I grado di Stefanaconi), dal Primo Circolo Vibo (Secondaria di I grado di Vena Superiore) e dall'Io di Pizzo. In quest'ultimo caso alunni e alunne (in particolare della Secondaria di I grado "Anile") hanno celebrato la Giornata della Terra ripulendo il tratto di spiaggia antistante l'istituto Nautico.

Ambiente e tempo nell'edizione di Noi Magazine, tempo inteso non solo come entità fisica ma soprattutto metafisica: una profonda riflessione a cura del Liceo Classico Borrelli di Santa Severina (Crotone). E sempre dalla città pitagorica arriva il resoconto dell'esperienza vissuta a Genova - in occasione della Giornata del Mare - dall'Ic Cutuli il cui lavoro sulla grande risorsa marina, teatro però di drammi migratori è stato premiato al Centro congressi.

Al Liceo Berto di Vibo Valentia si è invece conclusa l'edizione 2023 di "Futura" il Festival delle Scienze che per tre giorni ha trattato numerosi argomenti spaziando dalle materie prettamente scientifiche all'arte, alla letteratura e alla musica. L'arte coniugata alla legalità è invece il tema trattato dal Coordinamento delle Consulte provinciali studentesche calabresi, mentre l'IIS Costanzo di Decollatura (Catanzaro) fa il punto su tabagismo e alcol e la loro alta incidenza sui più giovani.

Sperimentazione all'Ic Vespucci di Vibo Marina dove bambine e bambini della Primaria si sono cimentati con la panificazione, cogliendo l'aspetto scientifico di quella che viene definita una vera e propria "alchimia domestica". Dal pane al baccalà, una delle preparazioni più antiche che accomuna praticamente tutta Italia. Un viaggio nelle qualità del merluzzo conservato con il metodo della salagione che vede fare da cicerone l'Ipsseoa di Soverato nell'ambito del XXIV° Concorso Enogastronomico Regionale “ Calabria Cultura Gastronomica Mediterranea” dal titolo: “Il baccalà nella tradizione calabrese”. Sapori dal gusto antico e tradizioni secolari caratterizzano anche il contributo dell'Ic di Badolato (Catanzaro) con un articolato resoconto sui riti e piatti pasquali da parte di alunne e alunni della 2° classe della Secondaria di I grado di Santa Caterina Marina.

Edizione Cosenza

Nel prossimo numero cosentino di Noi Magazine uno spazio in prima pagina è dedicato alla partecipazione di una delegazione del Liceo Scorza in occasione della videoconferenza sul New European Bauhaus. Giustizia e legalità campeggiano in seconda pagina grazie alla doppia presenza di Gratteri al Politeama di Catanzaro e nell'auditorium del Liceo Classico Telesio di Cosenza. L'IC San Pietro in Guarano, invece, pensa... al cambio della guardia e agevola l'inserimento di bimbe e bimbi dell'Infanzia nella Primaria grazie agli incontri di continuità. Interessante il lavoro sui terremoti presentato da uno studente del Liceo Scorza che spiega cosa accade al "ventre" della terra quando si verificano i sismi. In terza pagina ampio spazio al Festival del libro che si è tenuto nel Parco Acquatico di Rende: a raccontarcelo è Vittorio Scarpelli. Restando in tema culturale, ha riscosso consensi l'incontro con (e su) Dante Maffia a Mirto, così come sono state molto apprezzate le Giornate sulla "libertà di vivere" promosse dall'IIS Cosentino Todaro di Rende. Sempre rimanendo in territorio rendese, da segnalare l'esperienza di simulazione di un processo penale che ha riguardato studentesse e studenti dell'IC Rende Quattromiglia. Contaminazione culturale, infine, è il binomio vincente all'IIS di Cariati che ha ospitato una delegazione scolastica di Valencia.

Edizione Reggio

Una lezione di vita importante, la terapia che veste di dignità il dolore entra in classe all'Istituto comprensivo Vitrioli Principe di Piemonte che sigla una collaborazione con l’hospice Via delle Stelle sul valore dei principi del prendersi cura. Dedicati ai temi dell'ambiente gli approfondimenti prodotti dall'istituto comprensivo Giovanni XXIII, le classi dei diversi plessi hanno affrontato il tema dell'inquinamento, del rischio estinzione che tocca da vicino diverse specie e della duffusione preoccupante delle microplastiche che stanno facendo ammalare il mare. All'Istituto comprensivo di Delianuova invece è stato affrontato il tema dell'emergenza idrica, le classi hanno affrontato attraverso gli obiettivi di agenda 2030 le priorità invitando gli adulti a tenere comportamenti più responsabili rispetto all'uso del prezioso liquido. Un'intensa intervista al compagno plusdotato è stata realizzata dalla classe dell'istituto comprensivo Cassiodoro-Don Bosco, una testimonianza di come si condivide la quotidianità con chi è, a suo modo, "diverso".

Le classi dell'Ic Alvaro Scopelliti hanno vissuto l'esperienza originale di ascoltare la musica anche con le mani. Un'iniziativa frutto della collaborazione con il Conservatorio Cilea.

Dallo Stretto alla Toscana per la mostra in cui sono esposti i disegni vincitori del concorso nazionale "Io creo Drawing", i lavori inviati dall'Istituto Catanoso De Gasperi infatti hanno raggiunto il podio dando prova di sensibilità e creatività.

Si suggellano nuove sinergie tra l'Istituto comprensivo Radice Alighieri e le associazioni che operano sul territorio del quartiere di Catona.

L'Università Mediterranea sottoscrive un nuovo protocollo d'intesa con le case circondariali reggine e istituisce il Polo universitario penitenziario. Operazione che garantisce diverse opportunità formative ai detenuti.

