Su Noi Magazine la legalità a scuola e la Giornata mondiale della libertà d'informazione

Torna Noi Magazine, l'inserto "giovane" del giovedì pubblicato dal 1996 nelle quattro edizioni di Gazzetta del Sud: Messina-Sicilia; Reggio; Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo e nato da un’idea del presidente e direttore editoriale di Ses Lino Morgante per offrire alle giovani generazioni uno strumento efficace di comunicazione e conoscenza. Prosegue anche il progetto "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", giunto alla quarta stagione e patrocinato dall'Ordine dei Giornalisti di Sicilia e dall'ufficio scolastico, aperto a tutti gli istituti scolastici e agli Atenei di Sicilia e Calabria per incentivare tra i giovani l'interesse all'informazione di qualità, alla lettura critica, alla scrittura responsabile nel segno della legalità, dell'inclusione, dell'equilibrio di genere, dell'educazione digitale, delle tematiche ambientali.

ll progetto punta anche a valorizzare l'approccio multimediale all'attualità e viene veicolato su tutti i canali del network Ses: il giornale cartaceo, il sito web gazzettadelsud.it, la tv Rtp, la radio Antenna dello Stretto e i canali social. Al progetto è collegata la GDS Academy, ciclo di eventi web in presenza e in collegamento, trasmessi in diretta sul canale youtube della Gazzetta del Sud rendendo i giovani protagonisti del dialogo con esperti e rappresentanti istituzionali.

Il tema portante: legalità e partecipazione civica

Tutte le edizioni si aprono con la scelta di legalità e partecipazione civica delle scuole, nelle quali si sivluppa un impegno costante e condiviso per la promozione di comportamenti responsabili che, sin dall'età più giovane, fondano la cultura della correttezza e del rispetto, per le regole e per le altre persone. Uno dei temi portanti anche nel progetto Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine che proprio per giovedì 4 maggio, giornata di pubblicazione dell'inserto, propone - all'indomani della Giornata mondiale della Libertà d'informazione del 3 maggio - un nuovo significativo appuntamento con la GDS Academy: la tavola rotonda su "Progresso sociale e lotta alla mafia - Il ruolo dello Stato e della stampa" che si terrà alle 10 nell'aula Cannizzaro dell'Ateneo di Messina e potrà essere seguita dagli istituti scolastici sulla piattaforma teams di Unime. Presenti studentesse e studenti delle scuole e di UNIME GDS Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Unime e Ses. A intervenire, dopo i saluti del prorettore vicario Unime Giovanni Moschella, del presidente di SES Lino Morgante e della prof.ssa Maria Laura Giacobello, saranno i magistrati Emanuele Crescenti e Massimo Russo, l'ex questore Rino Germanà, e i giornalisti Giuseppe La Venia, inviato del TG1, e Nuccio Anselmo, cronista di giudiziaria della Gazzetta del Sud. Promotore dell'evento il prof. Pierangelo Grimaudo, docente di Istituzioni di diritto pubblico Unime, che lo modererà assieme alla giornalista della Gazzetta del Sud Natalia La Rosa, responsabile dell'inserto Noi Magazine e della Gds Academy, e coordinatrice di UNIME GDS Lab assieme alla prof.ssa Giacobello.

Noi e la Privacy: allarme per le challenge social

Un tema particolarmente allarmante quello che con ampio spazio viene trattato nella puntata della rubrica Noi e la Privacy, in collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali. Il presidente del Collegio, prof. Pasquale Stanzione, ha infatti relazionato di fronte alla VII Commissione Cultura e Istruzione della Camera sul preoccupante fenomeno delle challenge, che sui social coinvolgono i più giovani in sfide spesso oltre i limiti dell'incolumità personale. In discussione infatti provvedimenti legislativi che possano arginare i pericoli, in merito ai quali il presidente del GPDP ha ribadito come l'arma migliore sia incrementare la consapevolezza dei giovani. Su questo fronte l'Authority è particolarmente impegnata e ha lanciato il Manifesto di Pietrarsa, la call to action per l'educazione digitale delle giovani generazioni alla quale ha aderito anche Società Editrice Sud, contribuendo con l'impegno divulgativo attraverso i suoi canali, e in particolare attraverso l'inserto Noi Magazine, alla sensibilizzazione dei giovani, e non solo, sulla tutela dei dati personali e sulla migliore conoscenza delle dinamiche del mondo virtuale.

Edizione di Messina

Nelle prime pagne dedicate alla cultura della legalità, le esperienze del Liceo Maurolico e dell'Ic Gravitelli Paino in visita a Palermo, nei luoghi della strage di via D'Amelio e dove si ricorda il giudice Paolo Borsellino, sul fronte della lotta alla mafia che deve partire proprio dai più giovani. L'ITT Majorana di Milazzo racconta la partecipazione a progetti di educazione civica come L'Ora di Costituzione, promosso dal Senato della Repubblica, e PretenDiamo Legalità, iniziativa della Polizia di Stato. E nell'ambito del "tour della legalità" promosso dal comando provinciale dei carabinieri nelle scuole di Messina e provincia, una tappa speciale: l'incontro del Nas di Catania all'istituto Nautico Caio Duilio per parlare di tutela della salute pubblica. L'Ic Manzoni Dina e Clarenza ha invece incontrato l'autrice del libro "Copriti bene" Maria Francesca Tommasini, per ricordare Graziella Campagna, vittima di mafia a 17 anni.

Un inno all'adolescenza dall'IIS Jaci di Messina mentre il Liceo Galilei di Spadafora analizza il sistema dei voti scolastici. Dal Liceo La Farina la recensione della pellicola "I pionieri" sul difficile dialogo tra genitori e figli: nel cast anche un compagno di scuola, mentre il Liceo Medi di Barcellona decreta la vittoria del libro cartaceo su quello digitale. Il Liceo Bisazza analizza l'art. 9 della Costituzione sottolineando il valore del patrimonio artistico al pari di quello ambientale, mentre l'IC Secondo di Milazzo media Rizzo esprime il desiderio di una città "a misura di bambini" con più verde e parchi gioco. L'Ic Pascoli Crispi va in finale ai campionati studenteschi di scacchi, mentre l'Ic S. Margherita è sul podio delle Olimpiadi del Problem Solving. L'Ic Paradiso canta una dolce ninna nanna ai bimbi migranti, mentre l'Ic Drago ha ammirato La Sirenetta al Palacultura.

Tra i miti e le suggestioni dello Stretto ci portano il Liceo Archimede, che ha riscoperto il capolavoro di Stefano D'Arrigo "Horcynus Orca" attraverso un graphic novel, e l'Ic La Pira Gentiluomo, cimentatosi negli studi di paleontologia. La Giornata della Terra è stata vissuta intensamente anche alla scuola dell'Infanzia del Collegio S. Ignazio, mentre l'Ic Tremestieri è andato alla scoperta delle meraviglie dell'arte antica al Museo archeologico di Reggio Calabria, dove sono custoditi i bronzi di Riace.

Un'esperienza didattica molto speciale per l'ITT Copernico di Barcellona all'interno della ST Microelectronics di Catania, l'azienda multinazionale leader nel settore dei microchip che in questi giorni è anche sotto i riflettori europei nell'ambito della strategia di potenziamento della produzione interna attraverso il "Chips Act".

Una pagina è poi dedicata al concorso Unicef "Ambasciatori e ambasciatrici della pace", con i lavori realizzati dagli istituti comprensivi Foscolo di Barcellona, Livatino di Roccalumera, Lombardo Radice di Patti, Boer Verona Trento e Evemero di Messina.

Il sociologo Unime prof. Marco Centorrino lancia la "sfida della felicità" partendo dal report che la censisce, analizzandone i parametri nei diversi paesi del mondo dove si evidenziano gravissimi divari sociali.

La Giornata mondiale della libertà d'informazione

Nella pagina Atenei dello Stretto UniVersoMe, la testata studentesca multiforme dell'Università di Messina, ricorda il valore della Giornata mondiale della Libertà d'informazione, istituita dall'Unesco nel 1993 e che quest'anno proprio il 3 maggio celebra i suoi 30 anni per sottolineare la necessità di un'informazione libera quale presidio di democrazia, come sancito dall'art 21 della Costituzione italiana e dall'art.19 della Dichiarazione ONU dei diritti della persona umana. Un diritto-dovere di informare e essere informati che però non è garantito ovunque allo stesso modo, come emerge dalla classifica di Reporter senza Frontiere che evidenzia il dilagare di contenuti falsi e pericolose restrizioni, censure, pressioni e crimini gravissimi di cui sono vittime giornalisti e giornaliste in tutto il mondo.

E sempre di partecipazione democratica e responsabile alla vita sociale hanno parlato studentesse e studenti di UNIME GDS Lab con il sen. Pier Ferdinando Casini, che ha sottolineato in Ateneo il valore della Politica e della responsabilità del fare, in capo a chiunque.

Edizione di Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Le profonde radici dell'antimafia sono messe in risalto dalla Primaria e dalla Secondaria di I Grado del plesso di Francavilla Angitola (Io Filadelfia) nella prima pagina di Noi Magazine. Un contesto in cui si inserisce sia la storia di Giuseppe Letizia, vittima innocente della mafia corleonese nel 1948 a soli 13 anni, raccontata dal Primo Circolo Vibo (Secondaria di I Grado di Vena Superiore) e sia il contributo del Liceo Classico Borrelli di Santa Severina (Crotone) sull'importanza del rispetto delle leggi e delle regole primo mezzo a difesa della libertà.

Continua l'impegno delle Consulte studentesche della Calabria volto alla scoperta e alla promozione dei patrimoni straordinari della regione: in questo numero le Consulte celebrano la millenaria pianta dell'ulivo.

Ancora il Primo Circolo Vibo (Secondaria di I Grado di Vena Superiore) apre una finestra sull'attualità soffermandosi sulla festa del Primo Maggio, mentre il Liceo Campanella di Lamezia Terme dedica un nuovo numero della rubrica "Cari Amici vi scrivo" alla puntata dello scorso 29 aprile della nota trasmissione televisiva di Maria De Filippi.

Social network e "dipendenza" dei giovani (Generazione Z) in primo piano nell'articolo dell'Ite di Lamezia Terme, così come il web rimane al centro dell'intervento dell'Ic Vespucci di Vibo Marina dove si è svolta una particolare lezione con la Polizia Postale.

Ampio spazio ai viaggi d'istruzione che hanno portato studentesse e studenti del Liceo Scientifico Berto di Vibo al Teatro dell'Opera a Roma dove è avvenuto un avvincente incontro con la musica lirica e con l'opera "Pagliacci" di Leoncavallo.

Nel magico mondo della fata Gelsomina si sono invece calati ragazze e ragazzi dell'Ite di Lamezia Terme con una visita al Mulino delle Fate, mentre i tesori custoditi nel Museo di Reggio Calabria hanno affascinato alunni e alunne dell'Itg-Iti di Vibo Valentia e quelli di Napoli e Pompei studenti e studentesse dell'Iis Costanzo di Decollatura. All'Io di Pizzo invece la Secondaria di I Grado "Anile" ha sancito con un concerto (90 gli elementi tra ragazze e ragazzi) il gemellaggio con Comiso che lo scorso marzo ha visto la scuola napitina ospite di quella siciliana.

Edizione di Cosenza

Storia, lotte e legalità in evidenza nel primo numero di maggio dell’edizione cosentina. L’Ipsia-Iti di Acri riflette sulla Costituzione, la "legge delle leggi", dopo aver lavorato sodo sugli articoli legati al diritto allo studio, mentre l’IC di Celico e Spezzano ha celebrato il 25 Aprile con un incontro promosso assieme alle sezioni locali dell’ANPI. Il Liceo Scientifico Scorza di Cosenza grande protagonista in occasione di due rassegne culturali: il Premio Asimov e il Festival Nazionale della Poesia. In terza pagina campeggiano le questioni ambientali: lo Scientifico di Crosia studia come mettere l’innovazione tecnologica a servizio della salvaguardia della natura, mentre l’Omnicomprensivo di San Demetrio Corone ha onorato la Giornata della Terra. Dalla natura alla spiritualità il passo è breve, grazie alla riflessione su giustizia e Vangelo a opera dei liceali di Cariati guidati dal parroco di Bocchigliero don Onofrio Farinola. In quarta pagina spazio allo sport e, più in generale, alle competizioni: si va dai Giochi della Chimica che hanno avuto luogo all’Unical fino al progetto di “Sport e Salute” per Licei e IC di San Giovanni in Fiore, passando per il percorso contro l’abbandono dello sport a scuola promosso dall’IC Settino di San Pietro in Guarano e al traguardo prestigioso raggiunto dalle cestiste dell’IIS di Castrolibero.

Edizione di Reggio

I rappresentanti delle istituzioni in classe per radicare la cultura del rispetto delle regole. Il vice questore Michele Viola, dirigente del commissariato di Palmi, ha aperto un dibattito con le terze classi della scuola secondaria di primo grado dell'Ic San Francesco di Palmi, sul progetto “PretenDiamo legalità”. Un percorso che ha sollecitato riflessioni e domande sull'importanza della legalità nella vita di tutti i giorni, sulla partecipazione attiva e consapevole di cittadine e cittadini di ogni età.

Il progetto di lettura produce risultati all'Istituto comprensivo Radice Alighieri: le classi dopo l'incontro con l'autore Demetrio Verbaro hanno prodotto un fumetto. Attraverso questa forma diretta di comunicazione i giovani hanno lanciato un messaggio contro il bullismo.

Successi nel campo dei numeri per le classi dell'istituto comprensivo Catanoso De Gasperi: uno studente della III D è arrivato alla finale dei campionati internazionali dei giochi matematici promossi dal centro Pristem dell'università Bocconi. Dedicata al perdono invece la poesia che ha fatto conquistare il podio alla classe dell'Ic Alvaro Scopelliti. L'istituto si è aggiudicato il concorso scolastico promosso dal Serra Club.

Un'approfondita ricerca sul diritto all'istruzione è stata condotta dall'Ic Giovanni XXIII, le classi hanno infatti ricostruito quanta strada si debba percorrere per strappare all'analfabetismo milioni di giovani soprattutto nei paesi in via di sviluppo.

Una gita fuori porta svela alle classi dell'Ic di Delianuova il ricco patrimonio artistico e storico del territorio. Un tour tra il Museo di Nik Spatari a Mammola, il parco archeologico di Locri e la bella Gerace ha fatto maturare il senso di appartenenza.

Una visita alla Cittadella di Coldiretti di Cosenza per le classi dell'Ic San Francesco di Palmi. Un'esperienza che ha consentito di apprendere, ma con divertimento i passaggi della catena alimentare con cui si producono cibi genuini.

All'Università Mediterranea prende il via la tre giorni che affronta in chiave scientifica l'equazione tra il mondo del calcio e quello dell'economia. Un percorso che si articola in tre eventi che coinvolgono anche l'Ateneo di Catanzaro.

© Riproduzione riservata