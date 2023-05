Su Noi Magazine l'educazione stradale a scuola che salva le vite giovani

Torna Noi Magazine, l'inserto "giovane" del giovedì pubblicato dal 1996 nelle quattro edizioni di Gazzetta del Sud: Messina-Sicilia; Reggio; Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo e nato da un’idea del presidente e direttore editoriale di Ses Lino Morgante per offrire alle giovani generazioni uno strumento efficace di comunicazione e conoscenza. Prosegue anche il progetto "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", giunto alla quarta edizione (l'ultima pubblicazione dell'anno scolastico 2022-2023 sarà quella del 25 maggio) e patrocinato dall'Ordine dei Giornalisti di Sicilia e dall'ufficio scolastico, aperto a tutti gli istituti scolastici e agli Atenei di Sicilia e Calabria per incentivare tra i giovani l'interesse all'informazione di qualità, alla lettura critica, alla scrittura responsabile nel segno della legalità, dell'inclusione, dell'equilibrio di genere, dell'educazione digitale, delle tematiche ambientali.

ll progetto punta anche a valorizzare l'approccio multimediale all'attualità e viene veicolato su tutti i canali del network Ses: il giornale cartaceo, il sito web gazzettadelsud.it, la tv Rtp, la radio Antenna dello Stretto e i canali social. Al progetto è collegata la GDS Academy, ciclo di eventi web in presenza e in collegamento, trasmessi in diretta sul canale youtube della Gazzetta del Sud rendendo i giovani protagonisti del dialogo con esperti e rappresentanti istituzionali.

Il tema portante: l'educazione stradale e l'Ue "unita nella diversità"

In prima pagine su tutte le edizioni di Noi Magazine c'è l'educazione stradale, con le misure ipotizzate dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara per migliorare le competenze dei giovani al volante sin dai banchi di scuola, attraverso lezioni speciali e bonus punti sulla patente. Tutte strategie volte a fronteggiare l'emergenza legata all'incidentalità stradale dei più giovani con conseguenze spesso letali: il tema è stato oggetto dell'ultima puntata de "Il ministro risponde", il format proposto dal MIM per divulgare tematiche d'interesse pubblico con una modalità smart, un colloquio di 5 minuti del ministro con la giornalista Maria Latella, componente del Consiglio superiore scolastico. Tutti i video sul sito web del MIM. E sempre in prima pagina la Festa dell'Europa, tenutasi il 9 maggio, e un'altra Giornata internazionale: quella del prossimo 17 maggio contro l'omobitransfobia, istituita nel 2007 dall'Eurocamera.

Noi e la Privacy: le preziose password

Tra le rubriche condivise c'è Noi e la Privacy, promossa da Ses in sinergia con l'Autorità garante per la protezione dei dati personali: in questa edizione l'approfondimento sulle password, oggetto della campagna di comunicazione "Finalmente un po' di privacy" con gli spot tv. I codici sono strumenti preziosi per proteggere i dati personali e gli account digitali, al punto da meritare anche una Giornata internazionale che si celebra il 4 maggio: dal garante i consigli per comporre password efficaci e a prova di hacker.

Edizione di Messina

Ampio spazio ai temi della artecipazione civile: in prima pagina l'IC Paradiso ha seguito il concerto di beneficenza promosso dalla Croce Rossa di Messina per coltivare il ricordo della compianta Maria Morgante, indimenticata presidente della sezione femminile, con un evento finalizzato a raccogliere fondi per l'acquisto di una nuova ambulanza. Ad esibirsi sul palco del teatro Vittorio Emanuele la Banda della Brigata Aosta, che ha riscosso grandissimo apprezzamento anche nel suscitare quel senso di condivisione e impegno solidale sottolineato dalla comunità scolastica dell'istituto con una forte vocazione musicale. La seconda pagina è dedicata ai racconti di studentesse e studenti dell'IIs Jaci di Messina, dell'IC Manzoni Dina e Clarenza e dell'ITT Copernico di Barcellona che hanno partecipato la scorsa settimana all'intensa GDS Academy sulla cultura della legalità promossa da Ses e Unime con un monito: informarsi bene per scegliere bene da che parte stare. Nella stessa pagina l'annuncio dell'incontro che giovedì 11 a Messina e venerdì 12 a Milazzo vedrà la figlia di Aldo Moro, Agnese, dialogare con i giovani sulla giustizia riparativa. A promuovere l'iniziativa l'Ic Gravitelli Paino di Messina in rete con gli istituti Pascoli Crispi, S.Margherita e La Pira Gentiluomo e i tre istituti comprensivi di Milazzo. Grandi emozioni alla Notte nazionale dei Licei Classici per il La Farina (con un intenso programma all'insegna della bellezza) e il Maurolico (che ha inaugurato il museo di Fisica). Alle mamme alle nonne sono rivolti i dolci versi degli istituti Cannizzaro Galatti e Mazzini, mentre il Liceo Bisazza decreta un altro verdetto a favore del libro cartaceo rispetto a quello digitale. Il Liceo Archimede presenta un insolito dialogo tra Natalia Ginzburg e Alba De Cespedes sul ruolo femminile, mentre l'Ic Drago rilegge il romanzo ambientato tra la scuola e contesti sociali difficili. Esperienze alla scoperta delle meraviglie tra arte e natura per l'Ic Foscolo di Barcellona, tra le opere della Fiumara d'Arte di Tusa, e per l'Ic D'Arrigo di Venetico e il Collegio S. Ignazio tra le 6000 specie vetegali dell'Orto Botanico di Messina. Un intenso dibattito ha animato l'Ic Secondo di Milazzo Media Rizzo sui voti i pagella e in particolare sul "4", tra contrari a favorevoli. Una pagina è dedicata ai lavori degli istituti partecipanti al concorso Unicef Ambasciatori e Ambasciatrici di Pace con l'Ic Pascoli Crispi, che ha realizzato una poesia inclusiva con i pittogrammi della Comunicazione aumentativa alternativa, il Liceo Sciascia Fermi di S. Agata Militello, i Comprensivi Gravitelli Paino e S. Margherita di Messina e Villafranca.

Il sociologo Unime Marco Centorrino analizza il fenomeno sociale legato al calcio, che va oltre la dimensione sposrtiva, mentre sulla pagina Atenei dello Stretto UniVersoMe racconta l'entusiasmante esperienza vissuta al FRU, il festival delle Radio Universitarie svoltosi a Teramo. Il Dipartimento Chibiofaram presenta invece la sua ricerca innovativa sul "coltello intelligente" in materia di chirurgia veterinaria ma da applicare anche alla chirurgia oncologica umana.

Edizione di Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Sostenibilità ambientale in primo piano su Noi Magazine. A celebrare l'Earth Day l'Ic "Amerigo Vespucci" di Vibo Marina in sinergia con istituzioni, poli produttivi e l'istituto Itg-Iti di Vibo Valentia. "Il futuro è nostro e la Terra rinascerà con le nostre cure" il messaggio di impegno e speranza veicolato da alunni e alunne.

Diritti civili il filo conduttore dell'articolo del Liceo Scientifico Berto che ricorda le battaglie di Bob Marley, icona internazionale della musica e del cantane Ghali (italiano di nascita e genitori tunisini) contro le disuguaglianze e le oppressioni per sottolineare come la musica può rendere le persone libere.

Porta sull'Etna, in Sicilia, invece il viaggio d'istruzione dell'IIS "Costanzo" di Decollatura per una visita che ha coniugato al meglio la scienza con ineguagliabili emozioni, mentre per la rubrica "Letti per Noi" a cura della Secondaria di I Grado di Vena Superiore, il Primo Circolo Vibo parla di amicizia e di tragici avvenimenti a Kabul attraverso il libro "I cacciatori di aquiloni".

Dialogo tra istituzioni e giovani una priorità per il Coordinamento regionale delle Consulte studentesche della Calabria i cui rappresentanti hanno incontrato il presidente della Provincia di Vibo Valentia. Arriva dall'antica Grecia il racconto, tra mito e leggenda, del Liceo Classico "Borrelli" di Santa Severina (Crotone) su Agnodice, la giovane ateniese diventata prima medica. Disobbedendo alle regole dell'epoca Agnodice si travestì da uomo pur di poter prestare le cure alle partorienti ateniesi, fu processata ma infine vinse la sua battaglia. Altra donna leggendaria la portoghese Maria Onofriana ritenuta la "madre" del Fado, genere musicale nato nei bassifondi di Lisbona intorno al 18° secolo, su cui si sofferma il Primo Circolo Vibo (Secondaria di I Grado di Vena Superiore).

Il valore e la forza dell'amore, sentimento universale che rende più umani, in evidenza nel contributo a Noi Magazine fornito dall'Ite "De Fazio" di Lamezia Terme, Istituto da cui arriva anche una profonda riflessione sull'autismo, le disabilità in generale e le iniziative messe in campo per superare barriere strutturali ma soprattutto mentali e psicologiche, mentre al Polo Tecnologico "Rambaldi" si è parlato di intelligenza artificiale, di prospettive e sfide nel corso di un confronto con un docente dell'Unical. Infine la rubrica "Cari Amici vi scrivo" del Liceo statale "Campanella" di Lamezia incentrata sulla trasmissione di Maria De Filippi: grande la tensione tra allievi e allieve della nota "Scuola" in vista dell'ultima puntata in cui sarà decretato il vincitore tra i ballerini ed i cantanti (complessivamente quattro) giunti alla prova finale.

Edizione di Cosenza

Un tocco internazionale caratterizza la prima pagina dell'edizione cosentina che mette in evidenza la rete costruita con le scuole di altri Paesi da parte dell'Istituto Comprensivo Lanzino di Cosenza, reduce dall'esperienza dell'Erasmus+: ospitata una rappresentanza scolastica proveniente da Alcorcon (Spagna). Nella pagina successiva, spazio allo studio di una figura prestigiosa come il costituzionalista di origine arbëreshë Costantino Mortati che ha interessato il LIceo Classico dell'Omnicomprensivo di San Demetrio Corone. Come di consueto, è presente anche una finestra sui temi sociali come il bullismo, argomento affrontato dall'Istituto Comprensivo di Cropalati.

In terza pagina campeggia il resoconto della Notte nazionale del Liceo Classico che ha messo in evidenza il Lopiano di Cetraro. Donne eccellenti in evidenza grazie alla partecipazione di una studentessa del Brutium ai Campionati nazionali di Economia e Finanza e per merito del documentario "Le dee dell'Olimpo" (storia di campionesse dello sport) proposto all'IIS di Castrolibero. Il focus scientifico (lo studio dei terremoti) è stato realizzato dall'IC Rende Quattromiglia. E di scienza si parla anche in quarta pagina, grazie all'esperienza sul Metaverso vissuta dall'IIS Cosentino Todaro di Rende. Dalla scienza alla medicina il passo è breve grazie alla partnership sempre più consolidata tra l'associazione Oncomed cosentina e l'alberghiero Tommasi Mancini. Lo studio del territorio, infine, è al centro dei contributi offerti dal Pizzini Pisani e Liceo Galilei di Paola (sulle tracce di San Francesco), nonché dal Polo Brutium di Cosenza (ha collaborato con l'architetto di Amantea Livio De Luca, noto soprattutto per aver lavorato alla costruzione in 3 D di Notre Dame de Paris)

Edizione di Reggio

Una visita alla biblioteca emeroteca De Nava per riscoprire con Gazzetta del Sud alcune pagine della storia della città: le classi dell'istituto comprensivo Radice Alighieri raccontano l'esperienza che le ha viste protagoniste nell'ambito del progetto Pon “Potenziamoci con la Comunicazione, laboratorio di giornalismo”. L'istituto Giovanni XXIII ha dedicato un approfondimento alla figura del Sommo Poeta, sull'attualità dei messaggi racchiusi nell'opera che rappresenta uno dei più grandi capolavori della letteratura italiana: la Divina commedia. Analisi che è stata contestualizzata nella corrente storica dell'epoca.

All'Istituto comprensivo di Delianuova le classi sono state impegnate in un lavoro sulla famiglia. Partendo da un brano di antologia i giovani hanno ripercorso il cambiamento degli usi delle tradizioni sociali, facendo un parallelo anche con altre culture e religioni. Il tema dell'immigrazione è stato invece analizzato dall'istituto comprensivo Cassiodoro Don Bosco. La classe ha ripercorso le tappe dei viaggi della disperazione che contano tante vittime ed ha affrontato il tema dell'integrazione partendo dai pregiudizi e dalla paura con cui si guarda a chi arriva da contesti diversi. L'esperienza di esibirsi sul prestigioso palcoscenico del teatro San Carlo di Napoli è stata vissuta dal corso dell'Istituto comprensivo Carducci Da Feltre. I componenti del coro “ViCavoice” hanno partecipato al progetto “Scuola in…canto” assieme ad altri piccoli artisti provenienti da diverse città. La passione per la dama, la palestra della mente ha portato tre piccoli studenti dell'Istituto comprensivo Catanoso De Gasperi, alle finali nazionali che si disputeranno in Emilia proprio in questi giorni.

Si è aperta la prima Masterclass intensiva dell’Università Mediterranea, sui temi del progetto rigenerativo per i cambiamenti climatici. Attività formativa che vede l'ateneo reggino impegnato nella Rete delle università per lo sviluppo sostenibile. Un percorso che si articolerà per tutto il mese di giugno.

