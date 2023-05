Su Noi Magazine algoritmi, informazione, privacy e il "no" dei giovani all'omofobia

Torna Noi Magazine, l'inserto "giovane" del giovedì pubblicato dal 1996 nelle quattro edizioni di Gazzetta del Sud: Messina-Sicilia; Reggio; Cosenza e Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo e nato da un’idea del presidente e direttore editoriale di Ses Lino Morgante per offrire alle giovani generazioni uno strumento efficace di comunicazione e conoscenza. Si avvia intanto a conclusione il progetto "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", giunto alla quarta stagione e patrocinato dall'Ordine dei Giornalisti di Sicilia e dall'ufficio scolastico, aperto a tutti gli istituti scolastici e agli Atenei di Sicilia e Calabria per incentivare tra i giovani l'interesse all'informazione di qualità, alla lettura critica, alla scrittura responsabile nel segno della legalità, dell'inclusione, dell'equilibrio di genere, dell'educazione digitale, delle tematiche ambientali.

ll progetto punta anche a valorizzare l'approccio multimediale all'attualità e viene veicolato su tutti i canali del network Ses: il giornale cartaceo, il sito web gazzettadelsud.it, la tv Rtp, la radio Antenna dello Stretto e i canali social. Al progetto è collegata la GDS Academy, ciclo di eventi web in presenza e in collegamento, trasmessi in diretta sul canale youtube della Gazzetta del Sud rendendo i giovani protagonisti del dialogo con esperti e rappresentanti istituzionali. Lunedì 22 maggio alle 10,30 l'evento finale nell'auditorium SES a Messina, con le Istituzioni, le Scuole e gli Atenei di Messina e della Calabria accolti dal presidente Lino Morgante e dal direttore responsabile Alessandro Notarstefano. Tutte le foto saranno poi pubblicate sull'ultimo numero che, il 25 maggio, concluderà le pubblicazioni per l'edizione 2022-2023.

I temi in evidenza in prima pagina

Libertà di informazione e diritti della persona: un ampio quadro costituzionale è delineato nella prima pagina di tutte le edizioni con un pezzo della responsabile dell'inserto Natalia La Rosa, che introduce il tema dell'incontro in programma venerdì 19 maggio alle 10 nell'auditorium di Gazzetta del Sud su "Algoritmi e informazione tra libertà di stampa e tutela della privacy", a conclusione della GDS Academy 22-23 del progetto "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine" e delle attività di UNIME GDS Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da SES e Unime. Ad intervenire sarà l'avv. Guido Scorza, componente del Collegio del Garante della Privacy. E sempre in prima pagina, un intervento di Scorza, avvocato, docente universitario, giornalista pubblicista e autore di pubblicazioni tematiche, che sottolinea l'importanza della consapevolezza - specie tra i giovani - nell'approccio all'intelligenza artificiale senza essere, parafransando Eco, "né apocalittici né integrati". Nella stessa pagina, il pezzo di Giovanna Bergantin che ricorda l'ultimo appuntamento con l'iniziativa "L'Ora di Costituzione in Senato", il calendario di incontri in presenza e web rivolti alle scuole e promossi dalla Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica per migliorare la conoscenza della nostra Carta Costituzionale. Proprio giovedì 18 alle 10 si terrà l'evento conclusivo con la presenza dell'ex presidente della Camera Luciano Violante che illustrerà gli articoli della Costituzione inerenti i diritti e doveri politici.

La rubrica Noi e la Privacy

L'approfondimento settimanale sui temi della tutela della privacy riprende gli spunti emersi durante la Conferenza di Primavera tenutasi a Budapest con la partecipazione dei Garanti europei. L'intervento del presidente del GPDP italiano, prof. Pasquale Stanzione, ha richiamato la necessità di rafforzare la tutela dei minori sul web, soprattutto attraverso un potenziamento delle azioni educative. La rubrica nasce dall'adesione di Ses al Manifesto di Pietrarsa, la call to action promossa dal GPDP proprio per l'educazione digitale dei giovani.

Edizione di Messina-Sicilia

Ampio spazio sull'edizione di Messina alla giornata contro l'omobitransfobia, che si celebra il 17 maggio. A ricordare l'importanza del rispetto verso la libertà di ciascuno di essere ciò che vuole essere sono il Liceo La Farina e l'Ic Manzoni Dina e Clarenza, mentre UniVersoMe, la testata giornalistica studentesca dell'ateneo di Messina, rilegge con lo stesso significato la filmografia del giovane regista Xavier Dolan, palma d'oro a Cannes.

L'incontro con Agnese Moro ha lasciato il segno: le "paole del dialogo" della figlia dello statista Dc assassinato nel 1978 dalle Br sono ricordate dagli istituti Pascoli Crispi d Messina e Secondo di Milazzo media Rizzo. Si avvia a conclusione il tour della legalità dell'Arma dei Carabinieri che ha toccato moltissime scuole della città e della provincia per parlare del rispetto delle regole e di tematiche allarmanti come il bullismo, su cui si sofferma anche l'Ic Manzoni rileggendo l'art. 13 della Costituzione. L'Ic Gravitelli Paino testimone di impegno civico: le terze medie hanno riqualificato con entusiasmo e colori la piazzetta di Gravitelli, vicina al plesso scolastico. L'Ic Paradiso ha ammirato i tesori di Ortigia mentre l'Ic Evemero presenta il progetto di "mediazione fra pari" che invita al dialogo per risolvere i conflitti.

Una grande soddisfazione per il Liceo Maurolico con i trionfi nei Certamina italiani, le competizioni sulle lingue classiche che ricordano come la cultura umanistica sia fonte primaria di costruzione del pensiero critico. Successi anche per l'Ic S. Margherita alla finale delle Olimpiadi di problem solving e per l'Ic La Pira Gentiluomo premiato al festival del libro dell'infanzia al Palacultura. L'Ic Mazzini si sofferma invece sull'opera di Pirandello e sull'attualità dell'invito a cercare "il volto oltre la maschera".

Inclusione e riscatto sociale per l'Ic Tremestieri, plaudendo alla musica "che salva" dopo l'emozionante incontro con l'Orchestra di Giostra e raccontando l'intensa giornata vissuta in un centro ippico. La complessità emotiva del ruolo del "sibling", fratello o sorella di una persona con disabilità e in particolare con autismo, è invece analizzata con delicatezza e partecipazione dal Liceo Bisazza.

Il Liceo Archimede ricostruisce l'exploit dell'intelligenza artificiale tra sfide e rischi, mentre l'ITT Majorana di Milazzo accende i riflettori sull'attività di studygrammer, "influencer" dello studio. L'IIS Medi di Barcellona analizza la serie tv "Alice in Borderland" traendone spunti di riflessione sul senso della vita. Una immensa emozione per il Liceo Galilei di Spadafora, che a Roma ha assistito all'udienza papale nell'ambito della partecipazione agli Internazionali di tennis.

Sulla necessità di tutelare la salute a partire da corretti stili di vita, in particolare nelle scelte a tavola, si soffermano l'IIS Copernico di Milazzo e l'Ic D'Arrigo di Venetico che fa luce sui disturbi del comportamento alimentare. Tanti gli argomenti proposti dall'Ic Cannizzaro Galatti: l'emozionante escursione sull'Etna, il dibattito sul Ponte sullo Stretto, i pensieri di chi si accinge a concludere il ciclo della Primaria e l'amore per la mamma.

Un importante evento è annunciato dal Collegio S. Ignazio che giovedì 18 alle 1130 nella chiesa dell'istituto presenterà alla città il lavoro di restauro di un dipinto del '700 raffigurante il Santo di Loyola, sostenuto dalla scuola in raccordo con la Soprintendenza e realizzato all'interno dei suoi locali con un "laboratorio aperto", curato da una restauratrice e seguito da studentesse e studenti anche nell'ambito dei PCTO. Il dipinto sarà poi ricollocato nella sua sede originaria, l'antica Chiesa di Gesù e Maria delle Trombe di Messina.

Il sociologo Unime prof. Marco Centorrino analizza l'"eredità" nell'approccio alle tecnologie lasciataci dalla lunga fase pandemica dichiarata conclusa dall'Oms, mentre nella pagina Atenei dello Stretto ampio spazio alle attività di UNIME GDS Lab, con i pezzi di studentesse e studenti del laboratorio giornalistico: riflettori accesi sull'incontro che ha lanciato uno "sguardo al futuro dell'Europa" con l'intervento del funzionario del segretariato generale del Parlamento Europeo, il messinese Massimo Palumbo, svoltosi a Giurisprudenza, e sul corso di formazione sul linguaggio di genere nella professione giornalistica tenutosi al Dicam.

Edizione Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Nell'edizione Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo Valentia di Noi Magazine in edicola giovedì 18 maggio anche un tuffo nella storia del nostro Paese per studentesse e studenti dell'IIS Costanzo di Decollatura i quali, assieme al prof. Angelo Falbo, hanno ripercorso le tappe salienti del Ventennio fascista, dell'entrata in guerra e della lotta partigiana in occasione del 25 Aprile e della Festa dei lavoratori. Due conquiste, queste ultime, dell'Italia democratica sottolineate dal docente il quale ha invitato ragazzi e ragazze a tesoro delle drammatiche vicende passate al fine di evitare di commettere gli stessi errori.

Apre una finestra sui viaggi della speranza da parte di numerosi migranti l'Ic Vespucci di Vibo Marina che ha celebrato il "Maggio dei libri" con la presentazione del volume "Ovunque qualcuno, Storie di condivisione e accoglienza" di Vitaliano Fulciniti, mentre la Scuola dell'Infanzia (plesso di Bivona) è stata coinvolta nell'iniziativa "Lettura al buio" che ha avuto per protagonisti, in qualità di voci narranti, i nonni.

Altra Giornata celebrata quella della Lingua Latina che ha visto studentesse e studenti del Liceo Classico Borrelli di Santa Severina interagire con il docente Unical Antonio Zumbo (storico ed epigrafista) proprio sulle epigrafi, una sorta di smartphone del passato con la differenza che la comunicazione tramite gli smartphone è destinata a essere cancellata, mentre quella veicolata tramite le iscrizioni dura nel tempo e ha consentito agli uomini e alle donne di oggi di ricostruire racconti di vite passate ma anche la politica e la cultura della società romana.

L'insicurezza e l'importanza dell'autostima l'argomento trattato invece dall'Ite De Fazio di Lamezia Terme mentre il Liceo Scientifico Berto di Vibo Valentia ricorda Giovanni Falcone, il magistrato simbolo della lotta a cosa nostra ucciso il 23 maggio del 1992 nella Strage di Capaci, ripercorrendo le tappe del suo impegno contro la mafia.

Volano nel Sud-Est asiatico le Consulte studentesche: una delegazione composta da tre studentesse italiane, infatti, parteciperà alla Asyan-Italy Youth Conference dove si discuterà sulle emergenze ambientali. A guidare la delegazione sarà Franca Falduto, coordinatrice delle Consulte studentesche calabresi.

Parla di arte, quella visiva e quella digital, l'Omnicomprensivo di Pizzo (Secondaria di I Grado Anile) attraverso le creazioni dell'artista napitino Giuseppe Lo Schiavo, noto a livello internazionale, mentre il Primo Circolo Vibo mette sapientemente in risalto il pensiero e l'opera di Don Lorenzo Milani i cui metodi pedagogici sono ancora oggi più attuali che mai. Infine il tradizionale appuntamento con la rubrica "Cari Amici vi scrivo" del Liceo statale Campanella di Lamezia Terme sul talent show di Maria De Filippi che ha visto vincitore il ballerino Mattia Zenzola.

Edizione di Cosenza

Nell’edizione cosentina di Noi Magazine di questa settimana ampio spazio a un evento storico per l’Unical che ha ospitato il quinto convegno nazionale sulla LIS (lingua dei segni italiana) ricostruito nel pezzo di Vittorio Scarpelli. L’Omnicomprensivo di San Demetrio Corone, invece, ha svolto un’attività specifica in occasione della Giornata dell’Europa. L’Istituto Comprensivo Beato Francesco Maria Greco ha promosso una giornata sul tema “Scuola-sport-ambiente- inclusione”.

Tempo di bilancio per insegnanti, alunne e alunni, ma anche tempo di viaggi di istruzione. Due quelli che hanno coinvolto l’IC Lanzino di Cosenza (In Romagna e Veneto). Giornata memorabile per la Primaria di Castiglione dell’IC Settino che è stata premiata a Palazzo Madama in occasione del concorso “Vorrei una legge che…”. Il Liceo Classico “da Fiore” di Rende ha celebrato la Settimana della Cultura all’insegna del futuro e dell’innovazione, mentre l’IC Rende Quattromiglia sta lavorando solo sulle Steam e sulla tecnologia. L’IC Montalto Taverna ha preso parte a un intenso incontro su donne e lavoro contro ogni pregiudizio.

Edizione di Reggio

Esplorare le proprie capacità, imparare a vincere le proprie paure. Tutto questo attraverso il teatro. Le classi dell'Istituto comprensivo di Delianuova hanno sperimentato la valenza di uno strumento comunicativo di grande efficacia. All'Istituto comprensivo Radice Alighieri invece è stata condotta una ricerca sulla storia del fumetto, che rappresenta un linguaggio diretto. La ricerca sulle tracce di quanto scritto da Eco inserisce il fumetto tra i generi letterari. Un'analisi sulle agenzie pià importanti nella vita dei giovani è stata eseguita dall'istituto comprensivo Giovanni XXIII, le classi hanno sottolineato l'importanza dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia. Ruoli diversi ma determinanti nella fase della crescita dei giovani. Un percorso alla scoperta di uno dei borghi più suggestivi d'Italia per le classi dell'Ic Cassiodoro Don Bosco che attraverso degli incontri con gli amministratori del Comune di Bova sono pronte ad un'escursione sul campo per conoscere la cultura grecanica. All'Istituto Alvaro Scopelliti invece i giovani si cimentano con la tecnica creativa del calligramma per individuare un nuovo utilizzo delle parole. All'Ic Monteleone Pascoli si celebra attraverso componenti e poesie la festa della mamma. All'Ic Giuseppe Moscato l'incontro con l'autore bolognese Davide Morosinotto che ha concluso il percorso di lettura, nell’ambito del progetto “Bibliotechiamo.

L'università Mediterranea ha conferito il dottorato Honoris Causa in Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali al dott. Nicodemo Librandi: egli rappresenta oggi "un punto di riferimento regionale e nazionale per una magnifica interazione tra le attività innovative in vigneto ed in cantina, che si esplicita in vini di altissimo pregio e che contribuisce a fare conoscere al meglio nel mondo la vitivinicoltura regionale".

