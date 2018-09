Il ministro Bussetti in Sicilia, firmata l'intesa sulla dispersione scolastica

Il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, ha firmato questa mattina, presso l'Istituto comprensivo "Giovanni Falcone" di Palermo l'accordo di programma per il potenziamento e il miglioramento del sistema educativo siciliano. Il protocollo è stato sottoscritto con il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e l'assessore dell'Istruzione Roberto Lagalla.

"La firma di questo protocollo - ha detto Bussetti - permetterà la diffusione del tempo pieno e prolungato il potenziamento dell'offerta formativa relativa alle discipline curriculari di base, tecnico professionali e di lingue straniere, anche attraverso l'apertura pomeridiana delle scuole del primo e secondo ciclo e la creazione di sportelli di ascolto e orientamento scolastico e professionale".

"La scuola - ha aggiunto Bussetti - deve essere al centro del processo educativo, ma ci stiamo anche occupando anche dell'edilizia scolastica per la messa a norma di tutti gli edifici a livello nazionale. Inoltre la nostra attenzione è rivolta anche ai problemi dei disabili che come voi sapete mi stanno molto a cuore, per questo abbiamo avviato le procedure per reclutare circa 10 mila insegnanti di sostegno".

Video Marcella Chirchio

