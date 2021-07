La Meloni oggi contro il Green pass, ma ieri... lo chiedeva all'Europa - VIDEO

"La cosa più inquietante della conferenza stampa di Draghi, sono le parole di terrore che ha scelto nel rivolgersi agli italiani. I numeri sembrano non contare più: nonostante i dati delle terapie intensive siano ampiamente sotto controllo, il Green Pass è diventato il nuovo "mantra" da imporre. Il resto non conta. A questo punto, vorrei avanzare delle domande alla nuova scienza di Governo: i Paesi europei che sconsigliano il vaccino a bambini e adolescenti, stanno quindi invitando la popolazione a morire? Con questa affermazione Draghi sta dicendo che sono condannati a morte coloro che non possono vaccinarsi, come chi affronta radio e chemioterapia?". Sono state queste le recenti parole scritte sui social dal presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

«Stiamo picconando il nostro stato di diritto. Se devo esibire un certificato per esser liberi vuol dire che non sei libero. Questi sono precedenti che pagheremo» ha detto ancora la leader di FdI Giorgia Meloni presentando il suo libro al Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca).

Che ha rincarato la dose: "Il Premier Draghi - prosegue - è sicuro quando afferma che i possessori del Green Pass avranno la garanzia di non ritrovarsi tra persone contagiose? Ci può fornire i dati scientifici a sostegno di questa tesi?". Eppure lo scorso chiedeva a gran voce all'Europa di attivarsi proprio nella direzione dell'istituzione del certificato verde digitale.

