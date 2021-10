Il trionfo di Forza Italia in Calabria, i big al fianco di Occhiuto

Erano tanti gli esponenti di Forza Italia ieri nel quartier generale di Roberto Occhiuto, neo Governatore della Calabria. Tra i tanti, il vice presidente Antonio Tajani e gli onorevoli Matilde Siracusano e Stefania Prestigiacomo. In serata è anche arrivata la telefonata del presidente Silvio Berlusconi che ha voluto complimentarsi pubblicamente con Roberto Occhiuto sul palco dei festeggiamenti. In questa clip, vi proponiamo in rapida successione le dichiarazioni dei vari esponenti di Forza Italia, partendo proprio dal leader Berlusconi

© Riproduzione riservata