Denuncia "gravi violazioni dei diritti degli italiani" perchè "prendano coscienza che sono stati cancellati diritti fondamentali umani dei cittadini italiani".

"Se il Green pass vive, l'Italia muore" sono state queste le ennesime frasi di contestazione della senatrice calabrese ex 5 Stelle, oggi gruppo "L'Alternativa c'è" Laura Granato che spiega di non poter rappresentare i propri elettori a causa delle disposizioni presenti in Italia in materia di covid.

