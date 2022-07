Applausi e commozione alla Camera, Draghi va al Quirinale LA DIRETTA

Da Palazzo Chigi, intorno alle 9.00, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, si è spostato a piedi verso la Camera, dove è appena iniziata la seduta.

Ore 9.16 Arrivano le prime reazioni dalla politica UE. «Quando si ha un’Europa solida, nessuno tenta di attaccarla. L’Italia adesso entrerà in un periodo che forse sarà un pò meno stabile che quello che abbiamo avuto in precedenza. Voglio rendere omaggio a Mario Draghi che è uno statista eccezionale, un partner della Francia. Abbiamo visto quanto abbiamo lavorato bene insieme. E’ un pilastro dell’Europa": lo ha detto la segretaria di Stato francese agli Affari europei, Laurence Boone, intervistata da radio France Inter.

Ore 9.06 Accolto da un applauso scrosciante il Premier ha preso la parola commosso: "Grazie, certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato, grazie per questo e per tutto il lavoro fatto in questo periodo. Chiedo di sospendere la seduta perché mi sto recando dal presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni". Una manciata di minuti e la seduta è stata sospesa per riprendere alle ore 12.00.

