Giorgia Meloni nel 1996 a 19 anni disse: "Mussolini buon politico, il migliore degli ultimi 50 anni" VIDEO

Circola ormai virale sul web un video di Giorgia Meloni che all'età di 19 anni, in un servizio del telegiornale francese Soir 3, parla di Benito Mussolini. "Io penso che Mussolini fosse un buon politico - disse - vuol dire che tutto quello che ha fatto, l'ha fatto per l'Italia. Non ci sono stati altri politici come lui negli ultimi 50 anni".

Era il 1996 e l'Italia si apprestava al voto: da un lato il centrodestra con Forza Italia, Alleanza Nazionale e il CCd. Dall'altra parte della barricata il centrosinistra con l'Ulivo. Berlusconi contro Prodi. All'epoca la Meloni venne descritta come una militante molto attiva di Alleanza Nazionale. Oggi, la quarantacinquenne politica romana guida il partito di Fratelli d'Italia primo nei sondaggi in vista delle elezioni politiche del 25 settembre.

