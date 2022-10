Il giorno della Meloni e i timori di un nuovo "show" di Berlusconi al Colle. Ecco come andò nel 2018 - VIDEO

Silvio Berlusconi è giunto al Quirinale per le consultazioni in vista della formazione del governo. Il presidente di Forza Italia è arrivato in auto con i capigruppo del Senato e della Camera, Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo. Con loro anche il coordinatore del partito, Antonio Tajani.

Quattro anni e mezzo dopo l'ultima volta, era il 12 aprile 2018, il centrodestra si ripresenta unito al Colle. A tutti è rimasto impresso lo "show" del Cavaliere: Berlusconi si prese letteralmente la scena conteggiando con le dita i punti programmatici letti all'epoca da Matteo Salvini e ripetendo con il labiale le esatte parole pronunciate dal segretario della Lega.

