Nuovo governo, il giuramento alle 10 al Quirinale DIRETTA VIDEO

Il Governo Meloni si apre con una novità sui tempi di insediamento.Il giuramento sarà oggi alle 10 al Quirinale.

La delegazione della Lega è arrivata al Quirinale. Il leader della partito Matteo Salvini, neo ministro per le Infrastrutture e vicepremier è accompagnato dai suoi figli e della compagna Francesca Verdini. Ad attenderlo Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali, Alessandra Locatelli ministro per la disabilità e Giancarlo Giorgetti, neo ministro per l’Agricoltura

Il primo Consiglio dei Ministri sarà domenica alle 12, mentre lo stesso giorno alle 10,30 ci sarà la cerimonia della campanella tra Draghi e Meloni a palazzo Chigi.

Dalla tarda mattinata di domani avremo quindi una premier in carica, che sarà tale dal momento del giuramento ma che non otterrà il passaggio delle consegne per 24 ore. Se l’Italia avesse la valigetta atomica, si creerebbe un problema di sicurezza nazionale.

La prassi ha finora sempre visto il primo Cdm del nuovo Governo svolgersi subito dopo il giuramento. Il primo Cdm serve anche per ufficializzare gli incarichi ai ministri senza portafoglio e quello al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nonchè segretario del Cdm.

.

© Riproduzione riservata