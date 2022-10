Governo Meloni, ecco le grandi sfide del nuovo esecutivo di centrodestra

Con la doppia fiducia ottenuta alla Camera e al Senato, parte ufficialmente la legislatura del nuovo governo guidato dal primo presidente del Consiglio dei Ministri donna in Italia: Giorgia Meloni. Nella famiglia politica dei popolari/liberal-conservatori, la Meloni è la terza donna a ricoprire questo incarico in una grande democrazia liberale in Europa dopo Margaret Tatcher in Gran Bretagna e Angela Merkel in Germania.

Tra le priorità del nuovo governo , quella delle riforme istituzionali e del semi presidenzialismo: sarà davvero la volta buona per chiudere l’eterna transizione del sistema politico italiano? Sarà una legislatura costituente?

