Di padre in figlio, è virale il video dell'abbraccio tra George Weah e il figlio Timothy

Un abbraccio tra padre e figlio che è diventato virale: George Weah, ex star del Milan e che adesso è il presidente della Liberia, all’inizio della partita tra Iran e Usa, ha abbracciato a lungo il figlio Timothy che oggi gioca nella squadra statunitense. Il video è stato diffuso dal profilo ufficiale della Fifa che commenta: "Il momento di un papà orgoglioso".

Timothy Weah è cresciuto nel settore giovanile dei New York Red Bulls e dal 2015 ha iniziato la trafila nelle nazionali giovanili degli Stati Uniti. La sua carriera a livello di club si è sviluppata in Europa, con il passaggio al Paris Saint-Germain e con la firma del primo contratto nel 2017. Nel 2018 è arrivato l'esordio in Ligue 1, ad agosto dello stesso anno è andato a segno nella sfida di Supercoppa vinta 4-0 contro il Monaco. In precedenza, il 27 marzo 2018, il debutto con la nazionale maggiore a stelle e strisce. Il primo gol con Team Usa è datato 29 maggio dello stesso anno: è il decollo definitivo, prima del trasferimento al Celtic e al Lille, dove gioca dal 2019.

