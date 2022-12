In un video "postato" su Instagram, il giovane tifoso albiceleste Sebastian Filoramo ha esultato al gol di Messi contro il Messico. Il ragazzo, non vedente dalla nascita, ha rivissuto la rete dall'assist di Di Maria fino alla conclusione del fuoriclasse di Rosario, grazie al racconto del padre attraverso una tavola che rappresenta il campo di calcio: in questo modo descrive al ragazzo il gol, permettendogli di vivere, nei limiti del possibile, l'azione di gioco.