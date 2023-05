Smart home, la casa del futuro tra comfort e sicurezza

Immagina di svegliarti al mattino con tapparelle che dolcemente si alzano per accogliere una luce delicata, mentre una tazza di caffè si sta preparando da sola. Poi, durante il giorno, l’illuminazione della casa varia d’intensità per influenzare il tuo umore e anelli speciali ti permettono di comandare i dispositivi con un semplice gesto della mano. Questo non è un sogno futuristico, ma la realtà offerta dalle smart home.

Esistono già, infatti, sofisticati elettrodomestici che rispondono ai comandi vocali, interruttori di luce che fungono anche da assistenti personali, e lavatrici che possono essere controllate dallo smartphone o avviarsi quando l'energia è più economica.

La domotica, cuore delle case intelligenti, sfrutta l'Internet delle Cose per trasformare gli spazi domestici in ecosistemi interconnessi. Questi dispositivi, che vanno dai termostati wifi ai frigoriferi che monitorano la scadenza degli alimenti, possono adattarsi alle abitudini dell'utente, puntando sulla comodità e sull'efficienza energetica.

La sicurezza è un'altra area in cui le smart home si stanno evolvendo rapidamente. Le telecamere di sorveglianza di nuova generazione, ad esempio, possono rilevare movimenti sospetti e inviare un avviso direttamente sul tuo telefono. Questi dispositivi riescono persino a riconoscere volti noti e ignorare i falsi allarmi causati da animali domestici.

Molti moderni apparecchi possono essere controllati tramite app, display touch screen o attraverso le popolari piattaforme di assistenza vocale come Alexa, Google Assistant e Siri. Questo può aiutare a creare un ambiente più indipendente e accessibile, favorendo in particolare le persone con disabilità.

E’ chiaro, infine, che con l'installazione nelle nostre abitazioni di così tanti strumenti connessi alla rete, è essenziale garantire la sicurezza dei dati e la privacy. Da un lato, gli utenti devono essere consapevoli di come i loro dati vengono utilizzati, dall’altro i fornitori hanno il compito di implementare misure di sicurezza robuste per proteggere la riservatezza delle persone.

