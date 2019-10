Operazione al cervello da sveglia, l'evento viene trasmesso in diretta mondiale

Le hanno rimosso una massa dal cervello in diretta streaming su Facebook dal Methodist Dallas medical center. La paziente in questione è una venticinquenne che è rimasta sveglia durante l'operazione, interagendo con i medici chirurghi.

Lo streaming è durato circa 45 minuti, e nel momento di picco ha avuto 45mila utenti collegati. Decine di migliaia le visualizzazioni e oltre mille i commenti.

"Jenna - scrivono i medici dell'ospedale - ci ha permesso di diffondere il suo intervento per educare e per sensibilizzare sul problema, per far capire a chi ha la stessa patologia che c'è una soluzione. Siamo stati impressionati da come ha gestito la cosa".

