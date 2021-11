Berlusconi riceve la terza dose del vaccino anti-Covid e fa il segno della vittoria - VIDEO

Anche Silvio Berlusconi ha effettuato la terza dose (il cosiddetto booster) del vaccino contro il Covid-19. Il leader di Forza Italia ed ex premier ha anche diffuso un video della sua vaccinazione che lo vede tranquillo mentre, con la manica della camicia tirata su, si fa iniettare la terza dose e fare prima il gesto del pollice alzato e, alla fine dell'iniezione, il segno di vittoria con le dita.

"I vaccini e il certificato sanitario - scrive il leader di Forza Italia su Fb - sono il principale strumento che abbiamo per sconfiggere il Covid e limitare i suoi effetti sulla salute e sull’economia. Dobbiamo evitare nuovi lutti ed altri lockdown. Ora tocca a voi: chi non si è ancora vaccinato lo faccia senza esitazioni al più presto, chi può farlo si prenoti per la terza dose".

