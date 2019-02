Luciano Ligabue rende speciale la quarta serata di Sanremo, già piena per via dei duetti.

All'arrivo del rocker, il palco si accende sulle note di Luci d'America, il suo ultimo singolo. Urlando con il cielo basta poi per far ballare (e cantare a squarciagola) tutto il pubblico dell'Ariston. Ma il momento clou è condiviso con Claudio Baglioni. Ligabue, insieme al padrone di casa, omaggia Guccini cantando in duetto Dio è morto.

