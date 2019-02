Ultimo diserta pure "Il Rosario della sera", Fiorello: "Stai sbagliando"

Dopo le polemiche post finale Sanremo (sulla vittoria di Mahmood, determinata dal voto delle giurie che hanno ribaltato quello del pubblico che ha televotato), dopo aver disertato la puntata di ieri di Domenica In, Ultimo dà forfait anche a Fiorello. Stavolta però lo showman risponde al cantante romano, e non usa mezzi termini: "Stai sbagliando".

Il conduttore de "Il Rosario della sera", trasmissione radiofonica alla quale Ultimo era stato invitato, ha ricordato di quando anche lui non si presentò a Domenica In, arrabbiato per il risultato di Sanremo, "ma me ne pentii" ha precisato Fiorello.

"Ultimo forse se l'è presa - ha continuato Fiorello - per un mio tweet in cui ho scritto 'chi ha vinto, ha vinto. Inutile guardare madre, padre o percentuali'. Tuttavia, vorrei fare un appello a Ultimo: 'Stai sbagliando anche se credo che tu abbia ragione, ma dalla ragione al torto ci vuole un attimo'".

"Anche io quando arrivai quinto a Sanremo, non mi presentati a Domenica In perché ero arrabbiato. Ma fu un errore. E fui consigliato male. Ultimo lo capisco, ha 20 anni ci è rimasto male, è stato votato dal 46% del pubblico e le due giurie hanno ribaltato il risultato. Mahmmod non c'entra niente è il sistema di votazione che è sbagliato".

"Ultimo - ha poi continuato Fiorello - cambia idea, vieni da zio Fiore. Vieni in radio per sdrammatizzare e ridere".

