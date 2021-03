Morgan che va, Bugo che torna: un Sanremo fa l'eliminazione (la prima nella storia del Festival)

«Morgan prima di entrare in scena mi ha insultato pesantemente, non ho visto i fogli che aveva in mano, guardavo dritto. Appena ha cantato la prima frase (“le brutte intenzioni e la maleducazione/la tua brutta figura ieri sera/l'ingratitudine/la tua arroganza”… praticamente il contrario del testo originale, quello in gara) non sapevo come reagire e sono uscito. Non ho pensato “se esco mi buttano fuori”», parola di Bugo.

Morale? Mai, nei settant'anni di storia del Festival, si era verificato un caso di eliminazione, peraltro con toni tanto clamorosi.

Le tensioni dei giorni precedenti sono esplose il giovedì sera (la terza di Festival, quella dedicata alle Cover) quando, parole di Morgan, «Bugo ha violentato Sergio Endrigo cantandolo malissimo. Ignorando le partiture per orchestra che io stesso avevo composto citando Bach, la sua dissonanza. Avrebbe venduto sua madre per arrivare su quel palco, era la sua ultima possibilità».

E invece non è andata proprio così. Anzi, diciamo che ad un anno di distanza...le parti si sono invertite. Dopo quell'episodio, a Morgan è capitato di essere scelto per la giuria di Sanremo Giovani. Vittoria? Piena, almeno finché, qualche ora prima della finale, trapela l'annuncio di Bugo tra i 26 Big del Festival 2021. E Morgan scartato. Lì le posizioni si scambiano: Morgan esce dalla scena del programma con un comunicato ufficiale Rai letto da Amadeus. Nella stessa sera in cui, Amadeus, annuncia che Bugo canterà all'Ariston, che si è meritato un'altra possibilità.

