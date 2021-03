Annalisa canta "Dieci" a Sanremo 2021 - VIDEO

Annalisa canta "Dieci" a Sanremo 2021

Annalisa, al momento seconda in classifica al Festival con il brano "Dieci", dietro soltanto a Ermal Meta, ha confermato la sua posizione grazie alla cover di "La musica è finita" di Ornella Vanoni: "Avevo una grande responsabilità, sono curiosa di sentire Ornella, vediamo che cosa succede. Sono contentissima, sono orgogliosa di essere stata ben giudicata dagli orchestrali". "Sto facendo un percorso, non lo nascondo, l’ho sempre vissuto con grande entusiasmo e onestà, cerco di fare del mio meglio. Sto crescendo, ho raggiunto incredibilmente i 10 anni di carriera. Non avrei pensato 10 anni fa di portare al Festival una canzone in cui credo molto, sono felice di trovare sempre di più il mio marchio, è un viaggio che continua".

Ecco chi è Annalisa, tra i 26 Big in gara a Sanremo 2021 Annalisa DIECI Magari! Stavolta è appena SUFFICIENTE Voto 6

© Riproduzione riservata