Annalisa canta "Dieci" a Sanremo 2021

Ieri, quarta serata del Festival di Sanremo, il picco di spettatori si è avuto ale 21:34 con oltre 12,6 milioni con Annalisa; il picco di share alle 00:30 con le immagini della performance di Irama durante le prove generali (fanno testo queste per la gara, l’artista non è in presenza in quanto in isolamento cautelare perchè due suoi collaboratori sono risultati positivi al coronavirus) ed è stato pari al 45%.

Ecco chi è Annalisa, tra i 26 Big in gara a Sanremo 2021 Annalisa DIECI Magari! Stavolta è appena SUFFICIENTE Voto 6

