Bugo canta "E invece sì" a Sanremo 2021 - VIDEO

Bugo canta "E invece sì" a Sanremo 2021

Nell’immaginario comune l’esibizione di Bugo di stasera al Festival di Sanremo chiude in qualche modo un cerchio. La sua plateale uscita di scena della scorsa edizione non è stato solo un momento storico per la kermesse, ma anche l’ultimo evento social che ha catturato l’attenzione di un intero paese, tra il serio e il faceto, prima che la crisi sanitaria occupasse le prime pagine.

"La vita ti da momenti positivi e altri meno positivi, alti e bassi - dice Bugo all’AGI - non sono certo uno che non ha la testa sulle spalle o i piedi ben piantati per terra».

Nessuna motivazione in più per il cantautore nato 47 anni fa a Rho, se non quella di presentare il proprio brano dal titolo "E invece sì".

Ecco chi è Bugo, tra i 26 Big in gara a Sanremo 2021 Bugo è juventino

Perchè lui, come spiega, preferisce far parlare la sua musica: «Io sono concentrato sul mio lavoro, penso alla musica, e soprattutto non ripenso mai a quello che è successo. Io ho fatto praticamente silenzio stampa su quell'evento, quello che avevo da dire l’ho detto l’8 febbraio in conferenza stampa, perchè a me non piace molto guardarmi indietro. Ho detto chiaramente - aggiunge - qual è il mio pensiero e gli altri poi si fanno il loro viaggio, per quanto mi riguarda è finita lì». Non può sfuggire il chiaro riferimento all’ex amico Morgan, che non solo ha mal digerito la convocazione di Bugo da parte di Amadeus, ma lo ha anche pubblicamente attaccato nei giorni scorsi. Ma la storia è finita lì, come spiega Bugo, vero nome Christian Bugatti, pronto a salire sul palco del Festival di Sanremo più «indie» della storia, un ambiente che lui conosce bene essendone stato tra gli assoluti protagonisti nei primi anni del nuovo secolo.

