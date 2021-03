Sanremo 2021, Francesca Michielin e Fedez cantano "Chiamami per nome"

Sono soddisfatti Francesca Michielin e Fedez all’indomani della serata delle cover. La loro «Chiamami per nome» è riuscita a conquistarsi addirittura un posto nella classifica globale di Spotify. «L'atmosfera nel backstage è fantastica - dice Fedez - una boccata d’aria. Farci forza tra noi artisti, guardare le esibizioni nelle tv a tubo catodico dei camerini». Un’esperienza che ha anche evidentemente rinforzato il rapporto tra i due amici, una sensazione arrivata in questi giorni chiara anche dalle performance, che i due, così come conferma l’enorme quantità di meme che circolano sul web, hanno vissuto con grande trasporto. «Francesca in questo festival è pazzesca, mi dà una carica incredibile, io quando sul palco mi agito ho bisogno di guardarla, è un’ancora», dice Fedez.

