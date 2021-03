Noemi canta "Glicine" a Sanremo 2021

Noemi è seconda nella classifica della prima serata del Festival di Sanremo, dei primi 13 artisti in gara, con il brano "Glicine". "Voglio raccontarmi sotto una luce diversa senza perdere la mia essenza. Metamorfosi dà il titolo all’album. E’ stato un bellissimo viaggio. Ho scoperto suoni nuovi per quanto riguarda la mia voce. Avevo tanto piacere di aggiungere nuove dinamiche, colori. Ho aperto questa porta segreta e ho trovato un giardino meraviglioso. Sarà questo momento di emozione che sto vivendo, ogni giorno vedo suoni nuovi, sonorità nuove. In "Tu non vedi" ci sono autori come Abate, Tofani, che sono scoperte molto belle. Sono contenta di aver incontrato persone nuove, mi hanno dato l’opportunità di appassionarmi ancora di più alla musica".

