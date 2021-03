Random canta "Torno a te" a Sanremo 2021 - VIDEO

Random canta "Torno a te" a Sanremo 2021

Random, in gara con "Torno a te" al Festival di Sanremo, spiega, in conferenza, l’importanza di questa brano: "E' un pezzo molto difficile da cantare, fuori da tutto quello che ho fatto. Il messaggio è un ritorno alla vita, dopo questo periodo, in cui ci è stato tolto il contatto con le persone". Random non è pienamente soddisfatto delle sue esibizioni sul palco dell’Ariston: "Avrei potuto e dovuto concentrarmi di più, quando salivo sul palco avevo mille pensieri. Sto vivendo questo momento al massimo, ci sta pure questo". "L'emozione era tanta, dalla prima serata a quella di ieri".

