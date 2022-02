Rkomi, "Insuperabile": ecco il video della canzone in gara al Festival di Sanremo 2022.

Rkomi arriva al Festival di Sanremo come uno dei protagonisti assoluti della stagione musicale 2021 grazie al successo di «Taxi Driver": un disco, il suo terzo, in cui il sound smaccatamente urban, senza essere abbandonato, viene messo da parte, in favore di collaborazioni con alcuni dei più prestigiosi nomi del nuovo pop italiano, dando così vita (e classifica) ad una sorta di piccola rivoluzione che contagerà tutto il nostro panorama musicale. «Taxi Driver» è il disco che secondo i dati della FIMI è risultato essere il più venduto del 2021 ed è così che possiamo considerare conseguenziale la convocazione al Festival di Sanremo da parte di Amadeus. Festival dove Rkomi, vero nome Mirko Manuele Martorana, milanese classe '94, canta «Insuperabile», metafora dai riff vagamente rock in cui l’amore diventa una spericolata corsa in auto.

Vasco Rossi riceverà oggi, nella serata del Festival di Santemo 2022 dedicata alle cover, un omaggio da parte di Rkomi, che prosegue dunque nella scelta di affrontare questo festival nel modo più rock possibile; sarà accompagnato in un medley di brani del rocker di Zocca dai Calibro 35.

