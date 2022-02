"Chimica" di Ditonellapiaga e Donatella Rettore, ecco il video ufficiale del brano di Sanremo 2022.

Un’esordiente quasi totale e una delle donne più all’avanguardia della storia della musica italiana; sono Ditonelliapaga e Donatella Rettore, che cantano «Chimica», un brano che gioca sulla simpatia e sul ritmo, sull'interpretazione e sulla facile accessibilità. Ditonellapiaga, vero nome Margherita Carducci, romana classe 1997, che è anche autrice del pezzo, ha da poche settimane esordito con il suo primo disco dal titolo «Camouflage».

Donatella Rettore è uno dei personaggi più istrionici del pop italiano, torna al teatro Ariston per la quinta volta, la sesta se contiamo la partecipazione come ospite de La Rappresentante di Lista la scorsa edizione per la serata delle cover. Fuori dal circuito discografico da dieci anni, sta preparando il rientro in primavera, forte del successo della partecipazione al Festival. Nel suo repertorio capolavori visionari come «Splendido splendente», «Kobra», «Donatella» e «Lamette».

