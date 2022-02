Emma, Ogni volta è così: il video ufficiale del brando in gara al Festival di Sanremo 2022.

Emma è uno degli artisti in gara che tornano al Festival di Sanremo da vincente, se nel 2011, appena un anno dopo l’uscita (sempre da vincitrice) di «Amici di Maria De Filippi», si classifica seconda con «Arriverà», brano portato all’Ariston insieme ai Modà; nel 2012 trionfa in solitaria con «Non è l’inferno», che naturalmente diventerà uno dei suoi maggiori successi in assoluto. Da quel periodo ad oggi sei album pubblicati e tutti regolarmente certificati dalla FIMI d’oro e di platino; una carriera televisiva ben avviata, passando dal lato della cattedra in entrambi i più importanti talent musicali del palinsesto televisivo italiano, prima «Amici di Maria De Filippi» e poi X-Factor.

Diverse anche le esperienze davanti ad una macchina da presa, che fosse per il grande schermo ("La cena di Natale» di Marco Ponti, «Gli anni più belli» di Gabriele Muccino") o per il piccolo, di nuovo con Muccino, «A casa tutti bene - La serie». Emma Marrone, nata a Firenze ma salentina di adozione, 37 anni, è anche una delle poche artiste in Italia a poter vantare di aver vissuto Sanremo sotto più punti di vista, come cantante in gara, come superospite e anche come co-conduttrice, un onore che può condividere, Gianni Morandi a parte, con Nilla Pizzi, Anna Oxa, Arisa ed Elodie. Canterà «Ogni volta è così», un brano che, come ha dichiarato «Banalmente parla d’amore, ma se si fa un’analisi attenta del testo ci si accorge che va oltre. Il dualismo che colpisce le donne è sempre lo stesso: siamo sante o pu..e, non va bene comunque, gli uomini non hanno il coraggio di lasciarci andare ma nemmeno di restare. Parla di relazioni complesse, spesso la gente sta insieme in una bolla di finzione pur di non restare da sola». A dirigere l’orchestra ci sarà la collega e amica Francesca Michielin, con la quale duetterà anche nei prossimi giorni sulle note di «Baby, One More Time?» di Britney Spears, una delle esibizioni più attese dell’intera kermesse.

