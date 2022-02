Il Sanremo dei record su record, Morandi e le polemiche. E stasera Sabrina Ferilli e il gran finale IL NOSTRO SPECIALE

Dai record su record che questo Festival continua a macinare alla conferenza stampa "infuocata" dalle polemiche per l'esibizione di Gianni Morandi (vincitore assoluto della serata dedicata alle Cover e secondo in classifica generale) trainata anche dalla presenza di Jovanotti (inevitabilmente superospite della serata). Passando per un Sanremo che ieri sera ha dato spettacolo inchiodando davanti alla tv (ma anche su Raiplay e in ogni social) oltre 11 milioni di spettatori.

Stasera il gran finale, tra pronostici e possibili sorprese. Toccherà a Sabrina Ferilli prendersi il palco e la scena insieme ad Amadeus. E poi si potrà cominciare a discutere di successione, di un possibile (a questo punto e con questi risultati sempre più probabile) Ama quater.

Il punto con i nostri tre inviati Mauro Cucè, Sebastiano Caspanello e Maria Mascali

