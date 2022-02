Michele Bravi: ecco il video di "Inverno dei fiori", canzone in gara al Festival di Sanremo 2022.

A cinque anni dall’ultima volta, quando si classificò quarto con «Il diario degli errori», torna al Festival di Sanremo Michele Bravi. Stavolta l’ex vincitore di X-Factor porta «Inverno dei fiori», un brano in cui tutta la sua sensibilità come artista viene fuori in una sorta di richiesta d’aiuto in musica. A co-firmare il testo Federica Abbate, che ha già collaborato con Bravi alla composizione de «La geografia del buio», suo terzo e ultimo disco cui title track fu respinta per diversi anni proprio al Festival. In realtà Michele Bravi nel 2018 canta all’Ariston durante la serata dei duetti del Festival di Claudio Baglioni, convocato da Annalisa.

