Emma replica a Davide Maggio. "Se hai una gamba importante eviti le calze a rete"? "Buongiorno dal Medioevo"!

"Se hai una gamba importante eviti le calze a rete". Emma risponde alle critiche sul suo look sanremese e si rivolge alle ragazze: "Vestitevi come vi pare" "Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete": lo ha dichiarato Davide Maggio nel corso di una diretta web in cui criticava il look sanremese di Emma Marrone.

A stretto giro è arrivata la replica della cantante che, in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha dichiarato: "Buongiorno a tutti dal Medioevo, il body shaming con il linguaggio politically correct, non so se è più imbarazzate o noioso. Mi rivolgo soprattutto alle ragazze: evitate di ascoltare o leggere commenti del genere. Il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo e soprattutto dovete vestirvi come vi pare. Anzi, con le calze a rete abbinate anche una minigonna e mostratele queste gambe importanti".

