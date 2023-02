Blanco distrugge il palco a Sanremo. Furia imprevista o tutto organizzato? I social si interrogano

Furia imprevista o tutto organizzato? Quella di Blanco che distrugge il palco rovesciando i vasi di fiori lascia qualche dubbio ai telespettatori e agli utenti dei social. Il cantante si giustifica così con Amadeus: «Non sentivo la voce» "Ma mi sono divertito lo stesso", è stata la frase un po' fuori luogo con cui ha provato a chiudere il caso. Il pubblico non capisce e lo fischia, il web lo massacra.

Inizialmente sembrava tutto organizzato (e c'è chi crede ancora che si tratti di un classico stratagemma "acchiappa audience"), ma Amadeus appare sincero quando apiega di essere rimasto molto sorpreso. Nel dettaglio: durante la sua seconda esibizione - questa volta da solo - sulle note del nuovo singolo "L’isola delle rose", Blanco ha smesso di cantare e ha distrutto tutti i vasi e i fiori presenti sul palco. Non è escluso che il cantautore bresciano, il cui nome all'anagrafe è Riccardo Fabbriconi, abbia estremizzato una "coreografia" che prevedeva soltanto il lancio di qualche fiore.

I sospetti restano, anche perché il cantante non ha fatto altro che replicare quanto avviene nel videoclip del brano. Inoltre, le rose sul palco dell'Ariston sono arrivate proprio per l'esibizione di Blanco e, al termine della sua "folle" esibizione, c'è stato tutto il tempo necessario per sistemare e ripulire il palco grazie alla "pausa" dei collegamenti esterni.

© Riproduzione riservata