Sanremo: l'assessore Piana: "Blanco ha leso la dignità dei floricoltori"

«Fuoriprogramma, scatti umorali o show per catturare l’attenzione non possono ledere la dignità del lavoro dell’uomo e quella sacralità che connota da sempre i fiori di Sanremo». Così il vicepresidente della Regione Liguria e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana stigmatizza via fb il gesto del cantante Blanco sul palco del Festival di Sanremo. «Solo chi è coinvolto nell’agricoltura sa quanta manodopera e quanti sacrifici stanno dietro ad un palco immerso di fiori, - rimarca - in una città che del fiore ha fatto il suo emblema, la sua storia e la sua tradizione».

«Sostengo da sempre i giovani e amo la musica. Tanto più mi sento in dovere di sottolineare che, arrivare a prendere a calci i fiori sul palco di Sanremo, è un atto da condannare con forza. - aggiunge - - Si rifletta su questo affronto ad una delle più importanti eccellenze della Liguria: lo spettacolo sia pure ribelle, di protesta, ma costruttivo, mai esclusivamente negativo».

