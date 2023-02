Fiorello, sempre più disperato per la durata sfiancante delle serate di Sanremo, in attesa di prendere la linea per il "dopoFestival" con Viva Rai2! Viva Sanremo! stasera durante uno dei collegamenti con Amadeus ha chiamato in aiuto un surreale... supereroe: Posaman.

Quando mancavano otto cantanti alla fine della serata, Lillo Petrolo con il suo ormai celebre personaggio si è prodigato in alcune esilaranti "pose", ispirate proprio ad Amadeus, Morandi e al Teatro Ariston.

