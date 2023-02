Speciale Sanremo 2023: il televoto premia Ultimo in attesa dei duetti. Interviste a Mr. Rain e Mara Sattei

Terza serata del festival e terzo record di fila: 57% di share, anche in questa occasione non accadeva dal 1995. La terza serata premia Ultimo che vince per il voto popolare (per la demoscopica primo posto per Mengoni) e risale in classifica dal decimo al secondo posto. E stasera punta al duetto con Eros Ramazzotti per completare l'opera. Nel corso della quarta puntata dello Speciale Sanremo, interviste a Mr Rain, terzo in classifica, e a Mara Sattei.

E soprattutto in chiusura di puntata l'intervista realizzata da Sebastiano Caspanello all'autore Rai Ludovico Gullifa, l'uomo che con Amadeus cura la scaletta del Festival. Un messinese doc che lancia un messaggio d'amore alla sua città.

© Riproduzione riservata