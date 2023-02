«Giorgia, legalizzala!», bufera per l'appello di Fedez e Articolo 31 a Sanremo 2023

«Giorgia, legalizzala!». Fedez, sul palco dell’Ariston per duetti del Festival di Sanremo 2023, ha cantato con gli Articolo 31 un medley dei loro successi. Dopo essere sceso in platea per baciare la madre, sulle note di "Ohi maria", chiaro riferimento alle droghe leggere, i rapper lanciano l’appello alla legalizzazione della cannabis.

"Il nostro governo non legalizzerà mai la cannabis e nessun tipo di droga", afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, replicando all'appello rivolto dagli Articolo 31 e Fedez ieri sera a Sanremo al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Riteniamo che la cannabis sia una droga a tutti gli effetti e che possa provocare seri problemi a chi la consuma. Troppi ragazzi - prosegue Antoniozzi - la usano abitualmente, persuasi da un mondo culturale e artistico che la dipinge ingiustamente come una sostanza innocua. Molti esponenti della nostra maggioranza, come Maurizio Gasparri, sono impegnati anche con associazioni che si battono contro ogni dipendenza".

