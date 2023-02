Marco Mengoni in lacrime durante la conferenza stampa: "E' il Sanremo degli esseri umani"

"Siamo molto stanchi in questi giorni. Sono lacrime di gioia, questo per me è il sogno delle fate non quello dei mostri". Parla della sua "Due vite" e non riesce a trattenersi. E' un Marco Mengoni più che mai "essere umano" quello che si presenta in sala stampa proprio nel giorno della serata finale (con un premio già in mano, quello delle Cover alzato ieri sera e un primato in classifica confermato - per la quarta sera consecutiva - anche dal televoto). Dalle sensazioni di questo Festival a quel luogo dove tutto può accadere che è Lido Mengoni, passando per la lode al lavoro di Amadeus, è tutto un susseguirsi di emozioni. Let it be, lascia andare. Era il messaggio condiviso con il Kingdom Choir ieri sera sul palco dell'Ariston. E lui l'ha preso sul serio, non si è trattenuto, neanche c'ha provato.

